Sinsheim/Heidelberg. (end) Es geht um viel Geld. Genauer um mehr als eine halbe Million Euro. Die soll sich ein Quartett aus Sinsheim ergaunert haben.

Ab heute stehen die Männer in Heidelberg vor Gericht. In der Anklageschrift des Landgerichts wird dem Quartett "Erschleichung von Vermittlungsprovisionen durch Vorlage fingierter Versicherungsverträge in insgesamt 166 Fällen" zur Last gelegt.

Laut Anklage soll der als Versicherungsvermittler tätige 34-jährige Marco L. im Jahr 2013 bei verschiedenen Versicherungs Vermittlungsgesellschaften fingierte Versicherungsverträge eingereicht haben, um hierdurch Provisionszahlungen der Gesellschaften zu erlangen.

Zur Umsetzung dieses Plans sollen die weiteren drei Angeklagten Thore H. (32 Jahre), Frank B. (49 Jahre) und Sahmurat Y. (38 Jahre) zwischen Juli 2013 und August 2014 teilweise unter Verwendung der Personalien nicht existierender Personen, teilweise unter Verwendung der Daten real existierender, in den Plan eingeweihter Personen, zahlreiche Versicherungsverträge eingereicht haben. Bis Oktober 2015 sollen die Angeklagten mit Hilfe weiterer, gesondert verfolgter Personen - unter anderem Mitarbeiter von Versicherungsvermittlungsgesellschaften - weitere gefälschte Anträge eingereicht haben.

Durch die ausgezahlten Provisionen soll den Vermittlungsgesellschaften ein Schaden von deutlich über 500.000 Euro entstanden sein. Die Kammer vor dem Landgericht Heidelberg hat neun Zeugen geladen.

Insgesamt sind vier Verhandlungstage angesetzt, das Urteil wird am 28. Oktober erwartet.