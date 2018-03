Viele junge Leute beteiligten sich an der Protestaktion gegen den rechtsextremistischen Aufmarsch in Sinsheim. Foto: Keller

Sinsheim. (kel) 27 Rechtextremisten in einem Gatter, umzingelt von rund 200 Gegendemonstranten jenseits der Gitterstäbe - dieses Bild bot sich am Samstagnachmittag in der Sinsheimer Allee. Im Lärm von Trillerpfeifen, Autohupen, Buh- und "Nazis raus"-Rufen ging die neonazistische Agitation unter. Trotz einer zeitweise angespannten Stimmung blieb die Lage ruhig. Dafür sorgte ein Großaufgebot der Polizei, die die teilweise aus Weinheim, Heilbronn und der Pfalz angereisten Ultrarechten vom Bahnhof zum Kundgebungsort geleitete. Dabei kam es zwar zu Drohgebärden und gegenseitigen Beschimpfungen zwischen rechten und linken Gruppierungen, aber die Ordnungskräfte konnten die Lager getrennt halten.

Ein Sprecher der überwiegend schwarz gekleideten Rechtsradikalen hatte Sinsheim kurzerhand zur "Hauptstadt der Nationalgesinnten im Rhein-Neckar-Kreis" ernannt. Die extremistische Basis allerdings scheint vor Ort dünn: Unter den aufmarschierten Aktivisten wurde ein halbes Dutzend als ortsansässig ausgemacht, der Rest kam wie bei den vorangegangen Kundgebungen von außerhalb und setzte sich aus Funktionären verschiedener Gruppierungen zusammen. Einen Tag vor der Bundestagswahl hatten sich die Rechten damit zum dritten Male in diesem Jahr in Sinsheim zu einer Kundgebung getroffen.

Unter den Gegendemonstranten fanden sich Vertreter aller im Sinsheimer Gemeinderat vertretenen Parteien und Fraktionen - ganz im Sinne eines Aufrufs von Oberbürgermeister Jörg Albrecht, der sich gewünscht hatte, "dass Sinsheim Flagge zeigt gegen rechtsextremistische Aufmärsche". Zwar war das Stadtoberhaupt selbst nicht vor Ort, aber sein Stellvertreter Helmut Göschel (SPD) war froh, "dass die Neonazis in Sinsheim nicht unbehelligt ihren Mist verzapfen können". Dass der Protest eine breite Basis gefunden habe, sei "ein erfreulicher Nebeneffekt dieser unerfreulichen Erscheinung". Wolfgang Binder vom CDU-Ortsverband Sinsheim, der zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Dr. Stephan Harbarth am Sperrgitter stand, plädierte für "keine Toleranz gegenüber dem Extremismus" und für einen Schulterschluss der demokratischen Parteien gegen neonazistische Umtriebe und für die freiheitlich-demokratische Verfassungsordnung. Dabei dürfe es "keine Berührungsängste" geben. Ein Sprecher des Sinsheimer "Bündnis für Toleranz" freute sich ebenfalls über die breite Resonanz, den der Aufruf zur Gegendemonstration gefunden habe. Man dürfe aber hinterher nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern müsse über das Problem Rechtsextremismus permanent aufklären, auch innerhalb der Jugendarbeit der Vereine.