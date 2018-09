Sinsheim. (kel) Als Aufmarschgebiet verliert Sinsheim bei den extremistischen Rechten allmählich offenbar an Anziehungskraft: Zur inzwischen fünften als "Mahnwache gegen Kinderschänder" bezeichneten Demonstration waren am Samstag lediglich 40 Anhänger von NPD und regionalen Neonazi-Gruppen angereist - gerade mal die Hälfte der Teilnehmerzahl im Vergleich zur Vorgängerveranstaltung vor einem Jahr. Ihr Zug mit markigen Reden an die "deutschen Volksgenossen", mit Fahnen, Marschmusik und Deutsch-Rock durch die Stadt verlief weitgehend ungestört - aber auch ungehört. Vor allem im Bereich der Gartenstadt waren die Straßen praktisch menschenleer, beäugten lediglich wenige Anwohner mit distanziertem Staunen von Balkonen und Gärten den Durchzug der überwiegend schwarz gekleideten und kurz geschorenen Demonstranten, die von Polizisten in voller Einsatzmontur eskortiert wurden. Bei der Abschlusskundgebung in der Allee blieben die Ultrarechten ebenfalls unter sich. Zu größeren Zwischenfällen kam es nicht.

40 Rechte, etwa 25 Gegendemonstranten aus der linken Szene und rund 200 Polizisten - so liest sich der Samstagnachmittag in nackten Zahlen. Nachdem vor drei Wochen bei einer Kundgebung unter dem Motto "Für eine Welt ohne Ausgrenzung und Menschenverachtung" rund 350 Menschen gegen rechte Hetze auf die Straße gegangen waren, verfolgte die Stadtspitze zusammen mit Parteien und Gemeinderatsfraktion diesmal eine andere Strategie: Bewusstes Ignorieren sollte den Neonazis deutlich machen, dass sie in Sinsheim nicht willkommen sind. "Wir zeigen den Rechten die kalte Schulter" hieß es in einem - wegen einer seit langem geplanten Exkursion der Stadträte offenkundig auch aus der Not geborenen - Aufruf. Die Anwohner der Umzugsstrecke waren gebeten worden, die Rollläden und Jalousien als Ausdruck des Protests herunterzulassen. Dem Appell wurde zwar nicht durchgehend Folge geleistet, aber vor allem in der Gartenstadt fiel doch eine Vielzahl von geschlossenen Rollos auf.

Die Gegendemonstranten, die sich zunächst auf dem Parkdeck Zwingergasse versammelten und anschließend vereinzelt den rechten Zug mit Trillerpfeifen begleiteten, stammten vorwiegend aus der "Antifaschistischen Initiative" aus Heidelberg und aus der Partei "Die Linke". Sie hielten Oberbürgermeister Jörg Albrecht und den Gemeinderatsfraktionen vor, vor den Rechten kapituliert zu haben: "Eure Ignoranz zwingt uns zur Militanz" hieß es auf einem Transparent. Die Rechten wiederum nahmen den Stadtchef in kumpelhafter Manier für sich in Anspruch und ließen ein "Dankeschön für die Zusammenarbeit" verbreiten.

Einmal kamen sich Linke und Rechte gefährlich nahe: 15 Antifa-Anhänger hatten sich in der Muthstraße in Höhe des Rewe-Markts zu einer Sitzblockade niedergelassen, um den aus der Dührener Straße einschwenkenden Neonazi-Block zu stoppen. Polizisten des Anti-Konflikt-Teams redeten nachdrücklich auf die Gruppe ein, die sich schließlich überreden ließ, die Straße freizugeben. Rechte und Linke standen sich schließlich in Reichweite gegenüber. Es blieb aber bei gegenseitigen Beschimpfungen und Drohgebärden.