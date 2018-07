Sinsheim. (tk) Es fängt brav an, wird wilder, heftiger (dieses Mal zwischenzeitlich sogar richtig wüst) - und endet wieder brav und lebendig in einer Familienfete in der Innenstadt: Das Stadtfest. Diese war die 36 Auflage des Partyklassikers.

Thomas Hohlweck, Peter "Dä Wetzstoispucker" Schumb und Klaus Gaude haben jetzt einen Verein gegründet, um das Fest zu stemmen. Warum? Rechtliche Gründe. Die Auflagen werden immer höher. Das hält immerhin 25 Vereine und Gruppen nicht davon ab, mitzumachen, führt aber unter anderem dazu, dass die Feuerwehr ihre Schnitzelteller dieses Mal nicht im Zelt verkauft hat. Grund: Man könne keine 80 Zentimeter tiefen Nägel ins Parkdeck an der Allee rammen - doch genau das hätte man müssen, hieß es, "für den Fall, dass was passiert." Seit den Unwettern des Frühsommers, wo bei zahlreichen Veranstaltungen Zelte durch die Gegend flogen, schauen die übergeordneten Behörden genauer hin. In Ehrstädt wurde aus exakt diesem Grund jetzt das Dorffest kurzfristig abgesagt. Viele der durchaus prominent besetzten Fassanstichs-Gäste fanden das traurig oder langten sich an den Kopf.

Gegen 22 Uhr muss man als erwachsener Mensch schauen, dass man Land gewinnt, heißt eine alte Stadtfest-Faustregel: Man sucht sich einen Bierstand, wo man bleibt und sein Gegenüber anschreit, damit man überhaupt verstanden wird, denn es ist sehr sehr laut und treibend. Um einen herum wird dann gezecht, geraucht, geschoben, gedrängelt und gerauft.

Je später, je rauer. Security-Leute, Polizisten und Rotkreuzler sind in Alarmbereitschaft. Auch Heinrich Lutz vom kleinen Rewe heuert für diesen Abend Sicherheitsleute an: "Die paar hundert Euro sind’s mir wert", sagt der, "dann hab’ ich meine Ruhe." Zum Höhepunkt sind 3000, vielleicht 5000 Leute Jungvolk unterwegs. Wer’s gemütlicher mag, schaut sich in der Allee die Stadtkapelle an, diverse Musikschulacts, die Holger-Weitz-Band. Oder sonntags Big-Band-Sound zum Mittagessen, asiatische Kampfkunst und Selbstverteidigung mit "Goshin-Dao" und einiges mehr.

Etwas Neues war die Ausstellung des Kunstkreis Kraichgau am Sonntag, die man zum "Markt der schönen Dinge" umbenannt und von der Allee an den Kirchplatz verlegt hat: "Dort war in den letzten Jahren immer weniger los", sagt Peter Schumb; in derselben Ecke bot die Lebenshilfe eine Spielstraße für die Kleinen an, die gut angenommen wurde. Eine Premiere feierte die Klima-Energie-Stiftung, die ihr Klimamobil - einen Doppeldeckerbus - auf dem Burgplatz gestellt hat.

Es gibt, sagt Klaus Gaude vom Arbeitskreis Einzelhandel, immer mehr Händler, die sich am Tag der offenen Tür beteiligen: "Mir fällt kaum einer ein, der nicht mitmacht." Bis in die Neulandstraße hinaus zieht sich das dann. Gleich an drei Orten nutzt ein gewerblicher Flohmarktbetreiber die Gunst der Stunde und den Zulauf zigtausender und trägt zur Buntheit bei und zum Kuddelmuddel, die einfach zum Stadtfest gehören. Zumal in der Hauptstraße noch 65 fliegende Händler aufbauen.

Ein Entenrennen fand an der Elsenz zum zweiten Mal statt. Die Preise steuerte die Sinsheimer Geschäftswelt bei. Man konnte sich die gelben Gummivögel bei der katholischen Jugend individualisieren lassen. Zurück zur Eröffnung: Der Hahn saß nach drei beherzten Hammerschlägen sicher im Heidelberger Freibierfass.

Zu Beginn wurde allerdings eine Schweigeminute für die Opfer der Terrorfahrt in Nizza abgehalten: "Da kannst Du", sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht, "nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen."