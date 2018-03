Der Bürgerbus trägt die Handschrift seiner Bürger: Äußerlich sichtbar jedenfalls noch so lange, bis der nächste Regen die Fingerfarben wieder abspült. Vor allem Kinder und Jugendliche waren begeistert von der Möglichkeit, "ihren" Bus zu bemalen. Foto: Barth

Von Christiane Barth

Sinsheim. Eine "große Errungenschaft", der Stadtbus, und eine Institution, die vor 20 Jahren "mit Weitblick vorangetrieben wurde": Beim Festakt zum Jubiläum von Stadtbus und Bürgerbüro betonte OB Jörg Albrecht auch, dass sich Mühen und Investitionen gelohnt hätten.

Inmitten des Fohlenmarkt-Programmmarathons eine Feierstunde vorm Bürgerbüro: "Ein Großereignis jagt das nächste", so der OB, der vor allem die Wegbereiter des Stadtbusses hervorhob: Den ehemaligen Bürgermeister Helmut Beck, dem EX-OB Horst Sieber und den ehemaligen Rathausmitarbeiter Heinz Locher. "Der Stadtbus gehört heute zum Mobiliar der Stadt", so Albrecht. Geradezu revolutionär sei das Thema Bürgerbus gewesen, als es vor 20 Jahren im Stadtrat aufkam. OB Albrecht versprach, der Bürgerbus sei ein Aufgabenfeld, dem man sich weiterhin widmen wolle. "Wir wollen noch näher an die Bürger rankommen".

Eine der Vorreiterkommunen sei Sinsheim in dieser Sache gewesen, erinnerte auch Dr. Michael Winnes vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar. "Ein Experimentierfeld" habe die Stadt den Planern damals geboten. Heute sei das dichtere ÖPNV-Netz ein wichtiger Standortfaktor der Stadt.

Marcus Weigl von Palatinabus wollte unter anderem auch die Leistung der Fahrer gewürdigt wissen und gab zu bedenken: "Vor 20 Jahren assoziierte man mit dem Thema vor allem Städte wie Mannheim und Heilbronn". Er freue sich auf die nächsten 20 Jahre Stadtbus und unterstrich: "Wenn wir keinen hätten, würde enorm was fehlen".

Heute bedeutet der Bürgerbus, der sich zwei Linienbündel (Nord und Süd) aufteilt, eine Steigerung der Lebensqualität. Rund 2,24 Millionen Fahrgäste nutzen ihn im Jahr. Er befördert in erster Linie Schüler und Rentner, er ergänzt das Ruftaxi, ist unverzichtbares Beförderungsmittel bei den Bundesligaspielen in der Rhein-Neckar-Arena. 30 Linien befördern die Bürger heute. Ein Exemplar der Flotte fährt dieser Tage nicht nur blau, sondern bunt.

Für große Ereignisse braucht’s große Naschwerke: Zum Jubiläum wurde eine gigantische Stadtbus- und Bürgerbüro-Torte angeschnitten, gebacken von Konditor Thomas Siller.

Die Spenden, die bei den Jubiläumsfeierlichkeiten eingingen, werden dem Kinderhilfsfonds Kraichgau zur Verfügung gestellt. Musikalisch umrahmte die Feier Musikschulleiter Detlef Krispien mit weiteren Instrumentalisten. Auch die Mitarbeiter des Bürgerbüros hatten die Pforten zur Feier des Tages weit geöffnet. Allerhand Kinderhände hinterließen mit Fingerfarben ihre Prägung: Das Transportmittel, das als bewegtes Mobiliar längst die Infrastruktur der Stadt optisch prägte, also auch als große Leinwand. Künstlerische Freiheit gewährte Palatinabus auf voller Breitseite. Sonnen, Smileys oder sonderbare Zeichen: Der Stadtbus trägt die individuelle Handschrift seiner Bürger. Sicher auch noch dann, wenn der Regen die Fingerfarben wieder abgespült hat.