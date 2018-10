So friedlich die Elsenz hier an der Stadthalle vorbei durch Sinsheim fließt, so kann sie bei Hochwasser auch zum reißenden Fluss werden. Davor soll jetzt geschützt werden. Foto: Kegel

Sinsheim. (wok) Eine erfreuliche Nachricht ist jetzt in der Kraichgau-Metropole eingetroffen: Das Land Baden-Württemberg fördert den Hochwasserschutz an der Elsenz mit rund einer Million Euro. "Mit der Förderung unterstützt das Land einen weiteren wichtigen Baustein in der Hochwasserschutzkonzeption des Zweckverbandes Hochwasserschutz Einzugsbereich Elsenz-Schwarzbach," begründet Regierungspräsidentin Nicolette Kressl die Unterstützung. An den zuwendungsfähigen Baukosten in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro wird sich das Land mit rund 70 Prozent beteiligen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe wird den Bewilligungsbescheid in den nächsten Tagen ausstellen.

Das Hochwasser letzten Sommer hat offenbar auch den Verantwortlichen eindrucksvoll aufgezeigt, dass das Risiko für Leib und Leben, für die Umwelt, für die Wirtschaft und für unsere Kulturgüter real ist. Damit aus dem Risiko keine Katastrophe werde, messe die Landesregierung dem Schutz vor Hochwasser eine hohe Priorität bei, so auch Umweltminister Franz Untersteller. "Die geförderte Gewässer-Ausbaumaßnahme ist dabei ein besonders gutes Beispiel, wie wir über den reinen Hochwasserschutz hinaus gleichzeitig die Gewässer-Ökologie verbessern können". Die Verbesserung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers soll unter anderem durch die Aufweitung des Gewässerbettes, durch eine Abflachung der Ufer, durch das Herstellen von Bermen sowie durch die Angleichung der Gewässersohle erreicht werden. Die Gewässer-Baumaßnahme sieht den Ausbau der Elsenz in fünf Bauabschnitten zwischen dem Schlauchwehr Wiesentalpolder und der Brücke am Karlsplatz in der Stadt vor. Damit setzt der Zweckverband Hochwasserschutz Einzugsbereich Elsenz-Schwarzbach eine weitere Maßnahme seines umfangreichen Bauprogramms um.

Nach einer Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Flussgebietsuntersuchung im Jahr 2008 mit neuesten hydrologischen Erkenntnissen (Klimaänderung) und der damit verbundenen Umsetzung der Hochwasserschutzkonzeption werden nun in einem ersten Bauabschnitt von der Brücke zum Sparkassen-platz bis zur Brücke zum Karlsplatz gewässerbegleitende Hochwasserschutz-nahmen realisiert, die für einen 100-jährlichen Hochwasserschutz mit Klimafaktor ausgelegt sind.