Private, städtische und durchaus kühne Bauvorhaben prägen Sinsheim: In die Badewelt (oben links) werden 500 Millionen Euro investiert, 8,9 Millionen in die Sanierung der Stadthalle (unten links). Unklar ist, was aus dem Projekt "Shark City" wird. Fotos: Kegel (2)/dpa

Rechtsfragen. Das Hai-Observatorium „Shark-City“ in Sinsheim gerät ins Schwimmen. Tierschützer laufen Sturm, und der Gemeinderat hält das Projekt für nicht genehmigungsfähig (31. Januar). Im Juni liebäugeln die Investoren schließlich mit einer Realisierung in Pfungstadt. Foto: Archiv

Von Tim Kegel

Sinsheim. Was passiert 2017 in den zehn größten Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises? Welche Entscheidungen stehen an, welche Projekte sollen realisiert werden? Was bewegt die Bürger? In einer kleinen Serie nimmt die RNZ Weinheim, Sinsheim, Schwetzingen, Leimen, Wiesloch, Hockenheim, Eppelheim, Walldorf, Sandhausen und Schriesheim unter die Lupe. Heute geht der Blick nach Sinsheim.

Bauen, bauen, bauen - unter diesem Eindruck steht das Jahr 2017 in Sinsheim. Etliche Großprojekte privater Investoren und unter Stadt-Regie überziehen das 36.000- Einwohner-Städtchen regelrecht und werden das Leben dort für einige Jahre nachhaltig prägen, etwa wenn sich von Westen her die Eingangssituation und das Gesicht der Stadt völlig verändern.

Am Zweydinger-Areal - wo zur Zeit noch ein genauso romantischer, wie kaputter 30er-Jahre-Industriebau steht - erwächst auf fast 5000 Quadratmetern ein ganzes Stadtviertel: Vier Blocks, 66 Wohnungen, sieben Penthouses, sieben Geschäftseinheiten, betreutes Wohnen, Tiefgaragen. Regie führen, was viele freut, zwei Baumanager aus dem benachbarten Örtchen Waibstadt. "Einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag" wollen Günter Kotlik und Rüdiger Bucher, die auch bei der alten Leimfabrik in Mauer oder bei Projekten in Bayern am großen Rad drehen, dafür in die Hand nehmen. Schicke Stadtwohnungen in bester Lage plant auch Michael "Mike" von Gemmingen aus dem Sinsheimer Stadtteil Ehrstädt: Der Investor baut bis ins erste Quartal 2018 das Postamt im Bahnhofsviertel um. Keine 200 Meter davon entfernt das nächste innerstädtische Großprojekt: Auf 8,9 Millionen Euro haben Stadt und Gemeinderat die im Ortsteil Steinsfurt sitzenden Planer der Stadthallensanierung regelrecht festgenagelt, nachdem in Vorentwürfen von einer "Kostenexplosion" die Rede war. Die Haltungen beim Bürger sind gespalten: Einige hätten den grauen 70er-Jahre-Bau lieber abgerissen. "Erste sichtbare Arbeiten" hat Baudezernent Tobias Schutz fürs Spätjahr angekündigt.

Sinsheim feiert im Jahr 2020 sein 1250-jähriges Bestehen und wird dann Austragungsort der Landesheimattage. Skeptiker fragen sich, ob dann auch alles fertig ist. "Zum Neujahrsempfang 2020" will Oberbürgermeister Jörg Albrecht die Stadthalle einweihen - vorher noch das "Drei Könige"-Areal, vier klassizistische Bürger- und Amtshäuser in der Innenstadt und den Backsteinbau des "Würfeltheaters". Es ist der Versuch, gehobene Gastronomie und Kleinkunst in die City zurückzuholen, zwischen vier und fünf Millionen Euro lässt sich das Rathaus die Sanierungen kosten.

Verkehrstechnisch schwierig: Die Bautätigkeiten ziehen sich wie ein Kreis um den Stadtkern, kollidieren mit auf dem Ausbau der A 6 zwischen Weinsberger Kreuz und Wiesloch/Rauenberg. Der 10,8-Kilometer-Abschnitt Sinsheim-Wiesloch wird zuerst ausgebaut.

Der Steinsbergturm - Stauferfestung und ein Wahrzeichen im Kraichgau - wird indes zur Dauerbaustelle, die schon in den vergangenen fünf Jahren rund 2,2 Millionen Euro gekostet hat. Der Zerfall des Gemäuers wurde von Industriekletterern untersucht und mit Fotodrohnen dokumentiert, ab Frühjahr wird sich ein Steinrestaurator dem Turm annehmen. 31,5 Millionen Euro für Investitionen stehen 2017 im Stadthaushalt.

Es gibt Stimmen, die das, was in den Randgebieten der Stadt passiert, Gigantomanie nennen - immerhin soll dort, wo schon die schnellsten Passagierflugzeuge der Welt stehen und ein Bundesligastadion, wo die weltgrößte Sauna und ein Palmenbad jährlich eine Million Besucher anziehen, das größte Freizeitbad der Welt entstehen: Eine halbe Milliarde Euro nimmt die Wund-Gruppe von Bädermogul Josef Wund für die Erweiterung in den kommenden Jahren in die Hand, unter anderem für 50 verschiedene, bis zu 35 Meter hohe Wasserrutschen, drei Hotels mit 1200 Betten und eine Einrichtung für Schönheitsbehandlungen. "Bis 2018 kann man bei uns rutschen," sagt der 78-jährige Investor.

Dazu müsste er in 2017 mit Arbeiten beginnen - wie auch die Investoren, die das Haifischaquarium "Shark City" mit bis zu 40 Haiarten zum größten in Europa machen und eigentlich "im Mai mit dem Bau" der bei Tierschützern umstrittenen Einrichtung beginnen wollen. Inzwischen ist klar, dass eine Sondergebietsausweisung dieses Kapitel der Rekordjagd erheblich bremst. Doch der nicht unbedingt für heftige Diskussionen bekannte Gemeinderat hat beim Jahresabschluss erste positive Signale in Richtung "Shark City" ausgesandt, die Orts-FDP sogar via Erklärung. Dass der sanfte Tourismus am Ende eher unsanft ist, befürchten Grünen-Stadträtin Agnes Kluge und der Sinsheimer Naturschutzbund. Daran ändere das "Erlebniszentrum Energie und Klima", das die Dietmar-Hopp-Stiftung 2017 in Stadionnähe bauen will, nur wenig, sei aber ein Schritt in die richtige Richtung. Erst kürzlich hat die Stadt 42 Hektar an der Autobahn für Freizeitaktivitäten ausgewiesen. Gebaut werden soll auch am "Hoffnungshaus" zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in der westlichen Innenstadt. Bauherr ist die christliche Hoffnungsträger-Stiftung, Mieter und Grundstückseigner die Stadt. Geplant ist ein Mix-Konzept, bei dem sich 35 Geflüchtete und 15 Einheimische Wohnungen teilen, betreut vom Sozialverein "SAM", ebenfalls aus dem freikirchlichen Umfeld.

Anwohner haben eine Initiative gegen das Vorhaben formiert. Voraussichtlich für 170 Zuwanderer muss Sinsheim in diesem Jahr Immobilien zur Anschlussunterbringung vorhalten; hierzu würden 17 städtische Immobilien saniert in allen zwölf Ortsteilen.