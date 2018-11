Sinnlose Zerstörungswut tobt sich immer wieder an den Scheiben des Fußgänger- und Radfahrerstegs am Bahnhof aus. Das kaputte Glas wird jetzt durch Streckgitter ersetzt. Foto: Weis

Sinsheim. (mw) Klagen wurden viele angestimmt über die sinnlose Zerstörungswut, die den Steg am Bahnhof immer wieder trifft. Geändert hat sich aber wenig. Im Gegenteil: Die Zahl der beschädigten Glasscheiben am Fußgänger- und Radfahrersteg beim Bahnhof nimmt offenbar stetig zu.

Inzwischen sind vier dicke Scheibenflächen auf der Südrampe in der Jahnstraße durch erheblich billigere Streckgitter ersetzt worden. Das wird demnächst auch auf der Nordrampe beim Busbahnhof geschehen, äußerte sich Baudezernent Tobias Schutz auf RNZ-Nachfrage.

Im Schatten des Busbahnhofs und sichtgeschützt von Kastanienbäumen hat an der Nordrampe die Zahl kaputter Scheiben zugenommen. Ganz sicher ist, was Tobias Schutz bestätigt, dass Streckgitter als Ersatz montiert werden. Gemeinsam ist allen gesplitterten und rissigen Glasflächen, dass sie mit einem spitzen, schweren Schlaggerät malträtiert wurden. Vom Einschlagpunkt aus verteilen sich die Risse im Glas nach allen Seiten. Fußtritte, selbst mit Nagelstiefeln, können dem zwei Zentimeter dicken Glas nichts anhaben.

Auffällig ist auch, dass die Mehrzahl der Scheiben im unteren Rampenbereich offensichtlich von der Außenseite "behandelt" wurde. Bei den Schäden an der Rampe der Jahnstraße ist dagegen bemerkenswert, dass die Täter die Scheiben im oberen Bereich eindeutig von innen, also von der Treppe aus, beschädigt haben. Noch etwas spricht dafür, dass die Taten nachts begangen wurden. Alle Glasflächen am Steg, die voll ins Licht getaucht sind, sind unbeschädigt geblieben. Das gilt auch für die Scheiben an der Treppe neben dem Bahnhof.

Der Austausch gegen Streckgitter wird finanziert aus den Unterhaltungskosten für den Steg im städtischen Haushalt. Die Stahlbleche werden in Sinsheim produziert, sind erheblich billiger als die Spezialscheiben, von denen eine auf 2500 Euro kommt. Ein Streckgitter kostet nur 650 bis 700 Euro. Es zeichnet sich durch dauerhafte Haltbarkeit aus.

Tobias Schutz hofft, beim nächsten Treffen mit der Bahn, die Videoüberwachung für deren Anlagen (Steg bis Mittelbahnsteig, Treppe und zwei Aufzüge) zum Thema machen zu können. Im Gegensatz zur Kommune darf die Bahn ihre Anlagen mit Videokameras überwachen.