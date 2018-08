Sinsheim. (end) Auf über 100.000 Euro schätzen Polizei und Feuerwehr den Schaden, der am Montag bei einem Brand verursacht wurde. Aus noch ungeklärter Ursache war am Mittag in der Werkstatt eines Zweifamilienhauses "Im Gänsbrüchel" (Sinsheim-Süd) zunächst unbemerkt ein Feuer ausgebrochen. Der Arbeitsplatz befindet sich in der Garage des Anwesens und liegt unmittelbar neben einem Personenaufzug.

Der Aufzugschacht wirkte bei dem Brand wie ein riesiger Kamin: Heiße Rauchgase erfassten die Wohnung im zweiten Geschoss und das Dach des schmucken Anwesens. Gerade noch rechtzeitig, bevor sich die schwelenden Rauchgase entzündeten, wurde das Feuer von Nachbarn bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Die Sinsheimer Feuerwehr war unverzüglich mit 30 Mann und Löschfahrzeugen sowie der Drehleiter vor Ort und konnte nach Lokalisierung der Brandstelle das Feuer schnell löschen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war niemand zu Hause, Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.