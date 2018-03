Sinsheim. (mw) Wo jetzt noch Grün wuchert, soll in Zukunft ein geordnetes und attraktives Innenstadtquartier entstehen. Für das Gesamtkonzept gab das Kommunalparlament jetzt grünes Licht. Zum Umgestaltungsvorhaben auf einem Areal, das die städtischen Grünfläche samt Parkplätzen bei ASB-Altenheim, Hallenbad, dem ehemaligen Minigolfplatz und private Kleingärten beim Freibad umfasst, gehören auch die nächsten Abschnitte für den Hochwasserschutz des Ilvesbachs am Schwimmbad.

Wichtigste städtische Investition wird ein Wohnmobilplatz (40 bis 50 Stellplätze) sein, der auf der Fläche der Minigolfanlage angelegt wird. Zu- und Abfahrt mit ringartiger Erschließung erfolgen über die Brücke am Ilvesbach. Bereits im nächsten Sommer soll die Anlage fertiggestellt sein. Bau und Betrieb des Wohnmobilplatze soll durch die Stadtwerke erfolgen.

Grundlage für die Arbeit an einer Gesamtkonzeption waren laut Dezernent Tobias Schutz die Gemeinderatsbeschlüsse zur Schließung des Hallenbades (April 2012) und die Kündigung der Pachtverträge mit der Minigolfanlage. Abgerundet wurde das Paket mit dem Beschluss (April 2013) zur Erweiterung des Sanierungsgebietes "Neuland" um das Hallenbadgelände. Einer "optimalen Grundstücksneuordnung" so Schutz, treten auch die privaten Eigentümer nicht entgegen. Neben dem Verkauf an die Stadt können sie ihre Grundstücke gegen Bauland an anderen Stellen tauschen.

Auf "Synergieeffekte" setzt die Stadt, weil die ASB-Seniorenresidenz eine Kindertagesstätte neben der Einrichtung plant. Hier könnten Küchen und multifunktionale Einrichtungen gemeinsam genutzt werden. Die Räte stimmten dem Vorschlag zu, die Konzeption der Kita mit dem ASB zu erstellen. Den dringenden Bedarf für diese Kita in der Kernstadt bestätigte Sabine Rothermund.

Im Freibad sollen neues Kleinkinderbecken, Kiosk und Kassengebäude sowie Eingangsbereich im Nordwesten entstehen. Es würden damit nicht nur eine Entzerrung der Besucherströme und Verbesserung der Verkehrssituation am bisherigen Eingang möglich. Gedacht ist auch, die Kiosk- und Imbissfunktion für den Wohnmobilstellplatz zu nutzen.

In einem Aufwasch damit wird auch eine Lösung für das Vereinsheim der DLRG gefunden: Das frei werdende alte Kioskgebäude. Der Rohbau könne mit Eigenleistung zu Vereinsräumen umgebaut werden.

Ein kräftige Änderung des bekannten Anblicks wird der Hochwasserschutz am Ilvesbach mit sich bringen. Der Bachquerschnitt wird mit einem parallel geführten Damm deutlich vergrößert. Dazu wird die Grünfläche zur Schwimmbadseite benötigt. Außerdem wird am Fuß des Damms ein vom Schwimmbadweg getrennter Geh- und Radweg gebaut. Zur Straßenseite verhindert eine Betonmauer die Überflutungsgefahr.

Die Räte stimmten den Planungen zu, die der Hochwasserzweckverband weiterführen wird. Das Duttengässchen, als Innenstadt naher Bahndurchlass zur Neulandstraße, soll mit begrenzten Mittel hergerichtet werden. Vom Erwerb des Avellis-Geländes im Süden für einen Kreisverkehr (Stromberg-Neulandstraße) nahmen die Stadträte Abstand.