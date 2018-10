Sinsheim. (q) Weil drei Rollerfahrer am Donnerstag um 18 Uhr beim Erkennen eines Streifenwagens in der Langen Straße wendeten und davon fuhren, erweckten sie das Interesse der Polizei - zumal an zwei Rollern keine Versicherungskennzeichen angebracht waren. Nachdem sich die Rollerfahrer trennten, wurde ein Fahrer ohne Helm weiter verfolgt. In einem günstigen Moment gelang es dem Fahrer des Streifenwagens sich neben den Rollerfahrer zu setzen und in den Uferstraße durch seitliches Abdrängen zum Anhalten zu zwingen. Es handelt sich um einen 13-jährigen Jungen aus Sinsheim.

Der von ihm benutzte Roller, der am Dienstag in Sinsheim gestohlen worden war, wurde beschlagnahmt und durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Anschließend wurde er in die Obhut seiner Mutter gegeben. Der zweite Rollerfahrer, ein 16-jähriger Jugendlicher, konnte im Fohlenweidenweg gestoppt werden. Bei seiner Vernehmung gab er zu, den Roller im Verlauf der letzten Woche in Fürfeld bei Bad Rappenau entwendet zu haben.

Bei seiner Durchsuchung wurden in einer Gürteltasche ein Schlagring sowie ein Tütchen, vermutlich mit Rauschgift, aufgefunden. Nachdem seine Mutter informiert worden war, wurde ihm auf dem Polizeirevier von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Roller wurde sichergestellt.

Der dritte Rollerfahrer im Bunde, ein 18-Jähriger, kam selbst zurück in die Uferstraße. Eine Überprüfung seiner Person und des Rollers ergaben keine Anhaltspunkte für eine Straftat. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Sinsheim übernommen.