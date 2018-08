Von Martin Weis

Sinsheim. Etwas geschrumpft ist die Zahl der Interessierten bei der zweiten Baustellenführung durch das städtische Großprojekt "Sanierung Neulandstraße". 35 Sinsheimer trotzten erneut sengender Sonne, nutzten die Gelegenheit, Informationen aus erster Hand von Oberbürgermeister Jörg Albrecht und den Mitarbeitern von Willaredt Ingenieure GbR (Sinsheim) zu erhalten.

Erstaunlich voran gekommen sind die Arbeiten in gesamten Abschnitt zwischen Dietmar-Hopp-Straße dem Kreisverkehr In der Au/ Dörntelsberg. OB Albrecht merkte erfreut an, dass alle Arbeiten "voll im Zeitplan oder leicht voran liegen." Erkennbar war auch für Laien ein rund 100 Meter langes Stück des breiten, kombinierten Fuß- und Radweg, der mit Plattenbelag glänzt. Dass sich in der Baugrube in diesem Abschnitt Grün verbreitet, verleite zur falschen Annahme "hier wird nicht gearbeitet." Das Gegenteil sei der Fall, betonte der Rathauschef.

Mirco Büchler wurde deutlich: "In diesem Abschnitt war die Verlegung von Kabeln und Leitungen. vordringlich." Allein die Prüfung, wo diese Leitungen liegen sollen, habe "viel Zeit in Anspruch genommen." Die Versorgung der Anlieger müsse immer gewährleistet sein. Deswegen arbeiten zwei Trafostationen in jedem Bauabschnitt. Sie sichern die Stromversorgung in westliche oder östliche Richtung. Auch wenn einer vom Netz ist, muss er jeder Zeit im Notfall in Betrieb gehen können. Deswegen bleiben auch die Baugruben geöffnet.

In diesem Abschnitt bis zum Schwimmbadweg mit der neuen Unterführung für den Ilvesbach, soll demnächst die komplette Asphaltdecke für die Fahrspur aufgebracht werden. Dann wird auch laut OB der Schwimmbadweg mit neuer Einmündung wieder dem Verkehr offen stehen.

Direkt vor und hinter der der Bachunterführung verweist ein Dutzend nebeneinander gepackter Rohre mit Kabeln, was unter dem Geh- und Radweg an technischer Infrastruktur neu verlegt wurde: EnbW- und Telekomkabel, 20 KV-Leitung wie Ortsnetz-Niederspannungskabel samt einem dicken, grauen Glasfaserkabel. Allerdings wird es mindesten noch zehn Jahre dauern, "bis jeder Haushalt in Sinsheim ans Hochleistungsnetz angeschlossen ist." In der Neulandstraße sind nur wenige Betrieb mit Glasfaserkabelanschluss versehen. Einige Verteilerkästen auf der Gehwegseite wurden installiert, die Anschlüsse der Kupferkabel von Hausanschlüsse mit dem Hochleistungsnetz herstellen.

Der Straßenbau sei bis Ende September in diesem zweiten Abschnitt beendet, so Projektbegleiter Jochim Ernst. Danach könne die andere Straßenseite in Angriff genommen werden. Zuvor müssen auch die provisorischen Kabelumleitungen auf der Nordseite abgebaut werden. Deutlich Gestalt angenommen hat die neue Straßeneinmündung für die verlegte Eberhard- Layher- Straße. Bis Ende Oktober he soll die Aufbruchspur der Neulandstraße bis zum Kreisverkehr (linke Seite) einen Asphaltbelag erhalten. Die Kreiselzufahrten vom Dörntelsberg und Steinsfurt können ab nächste Woche befahren werden.

Die geltende Einbahnregelung "bleibt jedoch weiter bestehen", betonte OB Albrecht. Die 35 Meter Durchmesser des Kreisverkehrsplatzes seien erforderlich,, weil künftig der gesamte Museumsverkehr in beiden Richtungen über ihn geführt werde.