Sinsheim. (kel) Die Entscheidung hat lange auf sich warten lassen, wenn auch das Ergebnis nicht mehr wirklich überraschte: Die Sinsheimer Theodor-Heuss-Schule wird zu einer Gemeinschaftsschule. Offiziell wird dies Kultusminister Andreas Stoch erst am Montag bekannt geben, aber Landtagsabgeordneter Thomas Funk (SPD) preschte gestern vor: Zum Schuljahr 2015/16 kann die neue Schulform an der mit rund 1300 Schülern größten Schule im nördlichen Kraichgau umgesetzt werden. Die Stadt und die Schule haben damit ein wichtiges Ziel erreicht: "Wir können dann das komplette schulische Bildungsspektrum in Sinsheim anbieten", freute sich Oberbürgermeister Jörg Albrecht.

Vor der guten Nachricht gab es aber zunächst einmal eine Schrecksekunde für Thomas Funk: Sinsheim stand nämlich gar nicht auf der vorläufigen Liste, die die ministerielle Stabsstelle mit der Aufzählung der künftigen Schulstandorte erstellt hatte - offenbar ein Versehen, wie sich auf Funks Nachfrage hin heraus stellte. Inzwischen sei der Bescheid auf dem Weg, berichtete der Abgeordnete, der Lehrern, Eltern und Kindern einen guten Start und viel Erfolg für die Zukunft wünschte. Die Gemeinschaftsschule am Standort Sinsheim sei eine große Chance für die Kinder, "sie können künftig in einer leistungsstarken und sozial gerechten Schule länger gemeinsam lernen". Das Gemeinschaftsschulkonzept werde dazu beitragen, dass alle Schüler entsprechend ihres Leistungsniveaus individuell gefördert werden", ist Funk überzeugt. "Mit Vielfalt gemeinsam Zukunft gestalten" so lautet denn auch das Leitmotiv des pädagogischen Konzepts an der Theodor-Heuss-Schule. "Wir halten diese Schulform für die derzeit beste Möglichkeit, Schüler mit unterschiedlichsten individuellen Leistungsniveaus und persönlichen Lebensumständen in angenehmer Lernumgebung gemeinsam zu motivieren, zu fördern und die Freude am Lernen zu wecken", meint auch Rektorin Veronika Böcherer. OB Jörg Albrecht verwies gegenüber der RNZ darauf, dass sich das gesamte Lehrerkollegium für die Gemeinschaftsschule "regelrecht reingekniet" habe, während die Stadt das Ziel politisch begleitet habe. Für den Schulträger seien die Folgekosten aus dem Schulartwechsel alles in allem überschaubar - zum einen, weil man wichtige Investitionen bereits mit der Einführung des Ganztagsbetriebs erledigt habe, zum zweiten, weil Sanierungen im Gebäude unabhängig von der Pädagogik ohnehin anstünden.

Auch die Landtagsabgeordnete der Grünen, Charlotte Schneidewind-Hartnagel, reihte sich in die Glückwünsche nach Sinsheim ein. Das Engagement der Beteiligten werde sich für die ganze Region auszahlen. "Wir verstehen die Gemeinschaftsschule auch als Angebot für den ländlichen Raum, dass trotz rückläufiger Schülerzahlen weiterhin alle Schulabschlüsse wohnortnah angeboten werden", so die Abgeordnete in einer Mitteilung.

Mit Sinsheim, Meckesheim und Bammental ballen sich nach aktuellem Stand die Standorte von Gemeinschaftsschulen im Elsenztal. Hoffnung, in einer weiteren Genehmigungsrunde ebenfalls noch zu diesem schulischen Angebot zu kommen, hegen derzeit Helmstadt/Epfenbach und Angelbachtal. Der nächste Stichtag für einen Antrag zum Schuljahr 2016/17 ist der 1. Juni.