Bedrohliche Schieflage: Ein spanischer Sattelzug war gestern kurz vor 6 Uhr beim Rückwärtsrangieren in der Danziger Straße an der Bahnböschung aufgesessen und drohte auf die Schienen umzustürzen. Foto: Endres

Sinsheim-Steinsfurt. (end) Das Umleitungschaos der Neulandstraße hatte für einen spanischen Lkw-Fahrer am frühen Montagmorgen fatale Folgen: Nach dem neuen halbfertigen Kreisel folgte er nicht der Beschilderung zur Bundesstraße 39, sondern er landete im Steinsfurter Wohngebiet. In der Danziger Straße gab es für den Sattelzug allerdings kein Durchkommen mehr, geparkte Autos am Straßenrand setzten der Fahrt ein jähes Ende.

Der Lkw-Fahrer versuchte sein Glück im Rückwärtsfahren, doch beim komplizierten Rangieren passierte das Malheur. Der 40-Tonner kam von der Straße ab, fuhr über den Gehweg und blieb hier an der Böschung in Höhe des Gebäudes Nr. 11 hängen, das tonnenschwere Gefährt war aufgesessen und drohte, auf die unmittelbar darunter liegenden Gleise der Bahnstrecke zu stürzen. Geladen hatte der Lastzug schwere Motoren, insgesamt 23 Tonnen.

Die teure Fracht war zwar gut mit Haltegurten und Spannbändern gesichert, doch der Sattelzugauflieger war beim Rangiermanöver in eine bedrohliche Schieflage geraten. Unverzüglich wurde die Bahnstrecke zwischen dem Halt Museum/Arena und dem Bahnhof Steinsfurt gesperrt. Die alarmierte Feuerwehr aus Steinsfurt und Sinsheim sicherte zunächst das Fahrzeug mit Seilen gegen ein weiteres Abrutschen, die beiden Kraftstofftanks mit zusammen rund 900 Liter Diesel wurden in Fässer umgepumpt.

Äußerst aufwendig gestaltete sich die Bergung des verunglückten Fahrzeugs: Der Auflieger musste zunächst entladen werden, damit der Kran das Fahrzeuggespann anheben und wieder auf die Straße setzten konnte - das dauerte bis in den Vormittag. Der Bahnstrecke wurde schließlich gegen 11 Uhr wieder freigegeben.