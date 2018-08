Sinsheim. (q) Europas größter Pferdezirkus "Stars der Pferde" kommt zum ersten Mal in den Kraichgau - nach Sinsheim auf den Festplatz am Freibad. Von Freitag, 25. Oktober, bis zum Sonntag, 3. November, gastiert das Spektakel an der Elsenz. Zirkusdirektor Sidny Folco verspricht den Zuschauern ein 130-minütiges Spektakel mit edlen Hengsten, internationalen Spitzenartisten und Comedy, eine Show für die ganze Familie. Und verspricht: "Mit volkstümlichen Eintrittspreisen, die sich jeder leisten kann."

Höhepunkte der Show sind unter anderem die wohl beste Freiheitsdressur mit sechs feurigen Arabern aus Ägypten und Saudi-Arabien sowie die sogenannte "Hohe Schule" die auf Andalusiern und Friesen geritten wird. Vom berühmten Moskauer Staatszirkus kommt ein Artist von Weltklasse. Dima Azarov wird das Publikum mit seiner Equilibristikdarbietung verzaubern. Das er zur Spitzenklasse gehört, beweist sein vergangenes Engagement im weltberühmten Cirque de Soleil.

Einen Hauch aus Arabien gibt es in einer orientalischen Phantasie mit Kamelen aus Ägypten vereint mit Friesenhengsten aus Holland. Außerdem sind die kleinsten (nur 50 cm groß) Pferde der Welt sowie lustige Esel aus Mexiko zu erleben. Auf Winnetous Spuren begibt sich sich "Cheyenne" der wilde Pintoschecke aus der Prärie der Indianer. Eine klassische Dressur am langen Zügel wird mit dem edlen Welsh aus England dargeboten. Artisten von Weltformat werden die Zuschauer mit ihren Kunststücken in der Manege und unter der Zirkuskuppel in schwindelerregender Höhe in ihren Bann ziehen.

Hervorzuheben ist hier die imposante Luftdarbietung "Der Glöckner von Notre-Dame". Auch Humor wird bei "Stars der Pferde" groß geschrieben, ein herzerfrischender Comedian bringt das Publikum garantiert zum lachen.

Im großen, exklusiv ausgestatteten Zeltpalast nehmen die Zuschauer Platz auf einer großen Sitztribüne mit 1200 Sitzplätzen. Einem griechischem Amphitheater nachempfunden bietet diese Sitzeinrichtung modernen Komfort. Vor und nach der Show, sowie in der Pause hat die gepflegte Event-Gastronomie geöffnet, in der es Getränke, Süßwaren & Snacks zu erwerben gibt.

Alle Pferdefreunde können sich auch gern in der Pause von der Unterbringung der Tiere bei einer Stallbesichtigung überzeugen. Im Rahmen der Stallbesichtigung wird auch das beliebte Pferdereiten für Groß und Klein angeboten.

"Stars der Pferde" reist mit über 50 Sattelschleppern (40 Tonner). Ein gigantischer Aufwand ist nötig, um die reisende Stadt innerhalb von nicht einmal 48 Stunden zu errichten. 40 Mitarbeiter sind dafür nötig um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.

Die Spielzeiten: Freitag, 25. Oktober, um 20 Uhr Gala-Nacht der Pferde; Freitag um 15 und 20 Uhr; Samstag um 15 und 20 Uhr; Sonntag um 15 und 18 Uhr; Montag um 15 und 20 Uhr, Familientag; Dienstag und Mittwoch: Ruhetag; Donnerstag um 15 Uhr, Kinder-Mitmach-Zirkus, alle Kinder dürfen in der Show mitwirken, Erwachsene zahlen Kinderpreise; Donnerstag um 20 Uhr Lady Abend, Ladies haben freien Eintritt, mit vielen Überraschungen; Freitag, 1. November, um 15 und 18 Uhr; Samstag um 15 und 20 Uhr; Sonntag um 15 und 18 Uhr.