Wenn’s dampft, sprudelt, simmert und kocht, ist das Küchenteam um OB Jörg Albrecht in seinem Element. Seit fünf Jahren servieren sie Deftiges an Senioren im Stadtgebiet. Fotos: Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Liebe geht durch den Magen. Und noch mehr Liebe geht noch mehr durch den Magen. Zu einer Art Fest der Liebe ist das Kochen mit Oberbürgermeister Jörg Albrecht geworden. Denn wenn der immer im Frühling mit seinen freiwilligen Helfern den Löffel schwingt, schmelzen die Herzen der Senioren im Saal nur so dahin. Zum fünften Mal war das gestern so; manche sprechen gar von einem Phänomen.

Ganz falsch ist das nicht: Im Gegenlicht und im Dampf der Küche im katholischen Gemeindehaus, wenn Spätzle sieden, Ragout simmert, Spülmaschinen und -becken schwappen, wenn Riesenkellen aus Riesentöpfen schöpfen, wenn sich die Salatstrecke im Nebenzimmer aufbaut und jeder Handgriff sitzt - dann meint man fast, als hätte Albrecht, hätten sie alle acht Arme, wie indische Götter: Der OB schöpft und schnippelt in einem, hebt Teller über den Rücken zum Helfer, zapft sich zeitgleich ein Bier, salzt nach, macht Scherze, springt raus in den Saal, schüttelt gefühlt alle Hände von jedem und kennt alle Namen auswendig. Kurz ans Mikro, Begrüßung, keinen Vergessen und Handstand-Überschlag zurück zur Küche.

Dort herrscht ein fröhlich-arbeitsames Klima. Jeder hat sichtlich Lust, die Handgriffe sitzen: Anneliese Fischer schöpft die Beilage, Gunther Fischer und der OB rühren Geschnetzeltes und schmecken ab, Werner Konrad und Gudrun Fischer bewähren sich an der Durchreiche und streuen Petersilie obenauf. Draußen steht der Service, Robert Schick, Marita und Peter Hesch, Rüdiger Schatz - stellvertretend für viele andere in ihren schwarzen Sinsheim-Schürzen, die ihnen das Rathaus spendiert hat. Binnen fünf Minuten haben etwa 150 Gäste ihre Portion "Geschnetzeltes Albrecht-Art" mit Majoran, Kümmel, Sahne, Steak-, etwas Hack- und etwas Rauchfleisch. Eine kernig-schmackhafte Angelegenheit, die wohl tatsächlich niemand außer Albrecht so kocht.

Die Zahlen sind beachtlich, überhaupt ist vieles an dem Fest beachtlich: 38 Kopfsalate stehen stellvertretend für die verarbeiteten Mengen, wer mag, bekommt Nachschlag. Kosten tut das nichts, eine Spende ist erwünscht und wird meistens gegeben. Das Geld fließt an Seniorenprojekte - teils auch ins nächste Kochen. Bevor gefuttert wird, spricht Pfarrer Wolfgang Oser ein Tischgebet, oft mit trocken-herzlichem Humor angefüttert. Mit Augenzwinkern zeichnete der Stadtpfarrer gestern das Bild vom gemeinsamen Essen mit Jesus, dem Herrn.

"Es ist unglaublich", sagt Jörg Albrecht: "Die Leute rufen mich an und fragen, was wir brauchen." Nach einem rollierenden System werden die Zutaten immer bei zwei verschiedenen Metzgern im Stadtgebiet eingekauft. Sponsor zu sein, ist bei den Betrieben beliebt, dieses Jahr kamen Unmengen von Backwaren von Gramlich, Frick und Hügelländer. Tradition ist schon, dass sich Kaufmann Heinrich Lutz vom Rewe in der Muth-straße beteiligt - und zahlreiche Angebote für Senioren, von der Stadtapotheke bis zur Schlaganfallgruppe stellen im Foyer aus, "ohne dass man sich kümmern muss", so der OB: "Da bist Du fix und fertig."

Zum Kaffee dann, gibt’s die musikalische "Überraschung". Eine Rolle, die traditionell Alt-Stadtrat Richard Spranz und Unternehmer Rolf Kühner übernehmen. Dass es in diesem Jahr überraschender war, als sonst, lag daran, dass Albrechts Tochter Annika einige Stücke auf dem Klavier zum Besten gab.

Und auch, dass die Helfer im Rampenlicht stehen, war Albrecht wichtig, gerade auch zur fünften Auflage des Kochens: "Sinsheimer Kochdiplome" verteilte das Stadtoberhaupt. Und gebackene Fünfer aus Hefezopfteig. Albrecht selbst bekam von seinem Team eine Schürze überreicht. Aufschrift: "Fünf-Sterne-Koch". Und das will was heißen: Selbst Paul Bocuse und Harald Wohlfahrt kamen nie über drei Sterne hinaus.