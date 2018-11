Sinsheim. (pol/rl) Schwere Verletzungen erlitt ein 39-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall mitten in der Stadt am späten Samstagnachmittag. Der Radler war auf der Hauptstraße in Richtung Rohrbach unterwegs, als er laut Polizeibericht an der Einmündung zur Wilhelmstraße eine rote Ampel überquerte und die Kurve zum Linksabbiegen schnitt. Da gerade ein Kastenwagen bei Grün von der Wilhelmstraße nach links in die Hauptstraße einbiegen wollte, wich der Radler aus und prallte im Einmündungsbereich mit dem entgegenkommenden Opel einer 23-jährigen Fahrerin zusammen.

Per Rettungswagen kam der betrunkene 39-Jährige danach in die Sinsheimer Klinik und wurde dort stationär aufgenommen. Der Rettungswagen musste von Polizeibeamten begleitet werden, da der Mann trotz Verletzungen renitent war. Da er sich anschließend auch noch weigerte untersucht zu werden, musste ihn ein Polizist mit körperlichen Mitteln vom Rettungswagen zur Notaufnahme bringen, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde.