Von Martin Weis

Sinsheim. Er dürfte der erste Lkw-Fahrer gewesen sein, der jetzt in aller Ruhe sein Frühstück auf dem riesigen Parkplatz der fast vollendeten Tank- und Rastanlage Kraichgaus Süd weit vor der offiziellen Freigabe auspackte. Obwohl direkt neben dem abgestellten Lkw ein mit gläsernem Pyramidendach versehenes Picknick-Häuschen, mit stählernem Tisch und Sitzmöbeln zum Verweilen einlud, zog der Brummilenker den eigenen Klapphocker vor, den er im Windschatten des Lkw aufstellte.

Rätselhaft bleibt allerdings, wie der türkische Fahrer mit dem schweren Gefährt durchs noch unbeschilderte Straßenlabyrinth von der Ausfahrt der A6 zum komplett markierten Lkw-Parkplatz gefunden hat.

Ein gutes Dutzend dieser stählernen Schutzhütten, allerdings ohne Seitenwände, ist in verschiedenen Größen auf der gesamten Parkfläche fast über Nacht emporgewachsen. Diese "Rasthäuschen" sind auf den Lastwagen-Parkplätzen ebenso zu finden wie am Rand des Pkw-Parkplatzes, unterhalb des früheren Hummelberghangs. Zusammengebaut wurden sie Anfang letzter Woche. Mit ihnen wurden auch stählerne am Rand der Parkplätze aufgestellt.

Relativ einfach ist es für die Kleintransporter der Handwerker (Garten- und Landschaftsbau, Installateure, Anlagenbauer, Elektriker und Mechanikerin) von der L 550 direkt ins Raststättenareal zu fahren. Sie arbeiten dort unter Hochdruck am letzten Schliff für das Kernstück des Millionenprojektes, dem Interieur der Raststätte mit Gastronomie, sanitären Anlagen und Verkaufsshop. Keine Zweifel äußerte ein Mitarbeiter des Bauträgers (Tank und Rast GmbH), dass "die Anlage planmäßig Ende November in Betrieb geht." Einen gepflegten Eindruck vermitteln die frisch angelegten Außenflächen, wo Landschaftsgärtner den von Kippern abgeladenen Mutterboden gleichmäßig verteilt haben. Noch wurde hier kein Baum oder Strauch gepflanzt. Dafür wurde Rasensaat aufgebracht. Rund ums Raststättengebäude wird an einem stählernen Zaun gearbeitet. Die gleiche Konstruktion umgibt das begrünte Überlaufbecken, das zwischen Tankstelle und Lkw-Parkplatz angelegt wurde. Erkennungsmerkmale sind vier nebeneinander platzierte vergitterte Zuläufe.

Ein einziges größeres Baugerät ist noch im Einsatz. Unterhalb vom AVR-Parkdeck schiebt ein Bagger Mutterboden zusammen, mit dem ehemalige Baustellenflächen hinter der Raststätte bedeckt werden. Dass demnächst mit den Pflanzarbeiten in der baumlosen Beton- und Asphaltlandschaft begonnen wird, verkünden aufgestapelte Wagenladungen von Oberarm starken Holzpfählen. Zum Grünschmuck wird sich aber bald ein nicht zu vermeidender größerer Schilderwald gesellen. Die Vorarbeiten im Boden sind erledigt. Bis zu einem halben Meter tief wurden Stahlbetonfundamente vor Straßenkreuzungen oder Gabelungen ins Erdreich eingebracht.