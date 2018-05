Sinsheim. (end) In Lebensgefahr schwebt ein 47-jähriger Motorradfahrer, der bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Sinsheimer Dietmar-Hopp-Straße am Freitagmorgen schwerste Kopfverletzungen erlitt. Eine junge Autofahrerin hatte gegen 10.20 Uhr in Höhe der 1899-Arena unvermittelt mit ihrem Audi S4 gewendet und dabei den Motorradfahrer mit seiner roten Yamaha übersehen. Der 47-jährige konnte trotz Vollbremsung dem Kombi nicht mehr ausweichen und prallte mit großer Wucht auf die Fahrerseite des Pkw. An der Unfallstelle bemühten sich zwei Notärzte um den Zweiradfahrer, der nach seiner Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Mannheim geflogen wurde.

Die 23-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls ärztlich versorgt werden. Die Dietmar-Hopp-Straße war wegen der Unfallaufnahme bis zum Mittag gesperrt.