Sinsheim-Weiler. (end) Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K 4277 zwischen Weiler und Reihen ist am Samstagmittag ein 19-jähriger Motorrad-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann gegen 11.45 Uhr mit seiner schweren Maschine von Weiler aus in Richtung Reihen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er kurz nach dem Ortseingang Weiler vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Die Maschine überschlug sich mehrfach und der 19-Jährige erlitt mehrere Frakturen. Der Motorrad-Fahrer kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. An dem Motorrad entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.

Die Kreisstraße 4277 zwischen den beiden Sinsheimer Stadtteilen war kurz für den Verkehr gesperrt. Zeugen des Verkehrsunfalls setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/690-0 in Verbindung.