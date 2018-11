Sinsheim. Bereits seit Montag, 9. September, wird die Landesstraße 550 auf Teilstücken zwischen den Ortsdurchfahrten von Sinsheim-Weiler und Sinsheim-Hilsbach wegen Deckenschäden und Rissen im Fahrbahnaufbau saniert. In Hilsbach wird im Bereich der Markstraße, Kraichgaustraße und der Ittlinger Straße eine Ampel aufgestellt. Hier erfolgt der Asphalteinbau von Montag bis Mittwoch, 23. bis 25. September, unter halbseitiger Verkehrsführung. Die Zufahrten vom Wohngebiet Markstraße auf die L 550 werden gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Zeitgleich wird am Dienstag und Mittwoch, 24./25. September, auch in der Ortsdurchfahrt Weiler eine Asphaltdeckschicht eingebaut. Die Arbeiten werden nacheinander unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung durchgeführt.

Am Freitag und Samstag, 27./28. September, wird zwischen dem Ortsausgang Hilsbach und dem Kreisverkehr in Weiler eine Asphaltzwischenschicht aufgebracht. Der Einbau erfolgt halbseitig im Einbahnverkehr. Der Verkehr in Fahrtrichtung von Hilsbach nach Sinsheim wird über die Kreutzäcker-, und die Wallbachstraße Zum Schönen Bild auf die L550 umgeleitet. Der Schwerlastverkehr aus Elsenz, Adelshofen und Ittlingen wird überörtlich umgeleitet.

