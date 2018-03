Das sind Szenen, die Filmgeschichte geschrieben haben. "Titanic", "Pretty Woman" und "Herr der Ringe". Das Citydome ruft die Cineasten derzeit dazu auf, per Klick für einen der beliebtesten Kultfilme zu votieren. Die Favoriten sollen dann auf der großen Leinwand wiederbelebt werden.

Auch in Zeiten von Plasma-TV und Fußball-EM attraktiv: Kino. Citydome. Foto: Barth

Von Christiane Barth

Sinsheim. Die Boxerlegende Rocky Balboa steigt muskelbepackt in den Ring, taucht einige Szenen später böse malträtiert, aber als Sieger wieder auf, gespielt wird natürlich "Eye of the tiger", wenn Sylvester Stallone abermals zum Champion gekürt wird. Oder wie wär’s mit Kevin Kostner, der im Indianer-Epos "Der mit dem Wolf tanzt" unfreiwillig zum Helden avanciert? Und dann erst der Kultfilm "Pretty Woman" mit Richard Gere und Julia Roberts: Wer kennt sie nicht, die bewegenden Filmszenen, die auch nach zig Jahren noch Gänsehautfeeling erzeugen. Allerdings dann meist nur noch auf der Wohnzimmercouch.

Jetzt sollen es die beliebtesten Filmklassiker wieder auf die Kinoleinwand schaffen. Das Citydome ruft daher zu einer Umfrage auf und bittet um die Favoriten. "Welche Filme würden Sie gerne wieder auf der großen Leinwand sehen?" So die Frage an die Kinobesucher, die auf der Website des Citydomes nichts weiter tun müssen als ihren Lieblingsfilm aus einer vorsortierten Auswahl anzuklicken. Bereits seit drei Wochen und noch bis 15. Mai läuft die Aktion. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass so Viele mitmachen", gibt sich Theaterleiter Frank Krause erstaunt.

Schon jetzt lassen sich deutliche Tendenzen ausmachen, welche Filmklassiker zu den beliebtesten zählen. An erster Stelle rangiert die "Herr der Ringe"-Trilogie, dicht gefolgt von "Titanic" und "Avatar". Den vierten Platz teilen sich "Der mit dem Wolf tanzt" und "Pretty Woman". Die Spitzenreiter sollen hernach im Kino gezeigt werden. "Sofern der Filmverleih mitspielt", gibt sich Frank Krause noch etwas zurückhaltend, ist aber zuversichtlich, dass er die beliebtesten Kultfilme bieten kann. Der Zeitpunkt steht nämlich schon fest: Mitte Juni, wenn auf allen Kanälen die Fußball-EM übertragen wird.

Denn dies sei bekanntlich eine Zeit, in der wenig Film-Neustarts geboten werden. "Die Verleihe sind in Zeiten von EM oder WM immer sehr zurückhaltend", weiß der Theaterleiter. Alternative und Attraktivitätssteigerung des guten alten Kinos für das nicht ganz so fußballaffine Publikum sollen daher die unvergessenen Streifen, die längst Kultstatus erreicht haben, sein.

Unabhängig von EM, Umfrage und "Ranking" soll ein weiterer Meilenstein der Musikgeschichte von 1984 über die Leinwand des Citydomes, das zu dieser Zeit noch gar nicht existierte, flimmern: "Purple Rain", der dem gerade verstorbenen Sänger und Multiinstrumentalist Prince den großen Durchbruch verschaffte.

Krause hat noch weitere Ideen, den Unterhaltungswert des Kinos auch in Zeiten riesiger Plasmafernseher und HD-Bilder zu halten und gar zu steigern: Neu sind jetzt als "Pendant" zum "Mädels-abend" die "Männersachen", eine weitere Reihe mit actionreichen Filmen vor Bundesstart - statt Sekt für die Mädels gibt’s dabei Bier für die Kerle.

Dabei ist das Citydome am 3. Oktober beim "Maus Türöffner Tag", wenn bundesweit "Sachgeschichten live" geboten werden. Das Citydome lässt hinter die Kulissen blicken, zeigt Vorführräume, erklärt das Prinzip der Popcorn-Maschine und lässt die Kinder aus 35-Millimeter-Rollen eigene Filme herstellen. Am 1. Juni startet zudem der Citydome-Kinderclub mit einem "Angebotsspecial" für die jungen Kinobesucher, altersgerechten Filmhits und Vergünstigungen - vom Sonder-Arrangement bis zum plüschigen Maskottchen.

Die Umfrage findet man unter www.citydome-sinsheim.de.