Sinsheim. (wok) Ein kleineres Outlet-Center mit etwa 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche, wie es von der Familie Layher neben der Filiale einer Fast-Food-Kette in der Neulandstraße ins Gespräch gebracht wurde, sehen auch die Fraktionen des Gemeinderats kritisch.

"Der Hauptgrund für den Fabrikverkauf, nämlich die Nutzung der leer stehenden Messehallen, entfällt dabei. Außerdem sehen wir den Standort an der Neulandstraße quasi auf der grünen Wiese kritisch", fasste Harald Gmelin (Freie Wähler) die Meinung seiner Kollegen bei der Podiumsdiskussion des Wirtschaftsforums mit OB, Gemeinderäten und der heimischen Wirtschaft jetzt zusammen. Auch OB Jörg Albrecht erneuerte seine Bedenken für dieses Vorhaben. Er sieht das kleinere Outlet-Center eventuell sogar als Konkurrenz zum Kaufland-Markt, der auf dem ehemaligen Edel-Gelände ebenfalls an der Neulandstraße aber mehr in Richtung Stadtzentrum gelegen, entstehen soll. "Noch in diesem Jahr kann dort mit dem Abriss begonnen werden", so Albrecht vor rund 60 Mitgliedern des Wirtschaftsforums.

Laut Jörg Albrecht sind auch für Sinsheim Anzahl und Größe von Marktflächen begrenzt, egal was in dem jeweiligen Markt angeboten und verkauft wird. "Daher heißt es für uns: Entweder Kaufland oder Outlet-Center", so das Stadtoberhaupt. Dies gelte umsomehr als auch bei Eröffnung des neuen Kauflands der Handelshof am Ortseingang Sinsheims aus Richtung Dühren weiter bestehen bleibt. "Die Bevölkerung würde wahrscheinlich nicht verstehen, wenn wir auf das Kaufland zu Gunsten eines Outlet-Centers verzichten würden", mutmaßte Friedhelm Zoller (CDU).

Kritik wurde in der Diskussion des Wirtschaftsforums auch an der Entscheidung des Regierungspräsidiums geübt, auf dem ehemaligen Messegelände kein Outlet-Center zuzulassen. "Endlich ein grundsätzliches Signal der Politik zu Outlet-Centern im Land," erwartet Lorenz Glück, Syndikus der Familie Layher. Überall rund um Baden-Württemberg entstünden solche Angebote. Nur hier geschehe nichts.

"Der Gegenwind war schon enorm", stellte OB Albrecht fest. Die Landesregierung sei nicht bereit, dieses Thema grundsätzlich anzugehen. Man habe sich dazu sogar überhaupt nicht geäußert, bedauerte Sinsheims Verwaltungschef.