Sinsheim. (cba) Ein verspäteter Faschingsscherz? Ein Hinweis auf die ländliche Region Kraichgau, eine Straftat mit Botschaft oder einfach nur ein dummer Streich, der teuer zu stehen kommen kann? Ein Hirschkopf aus Plüsch, so teilte die Polizei gestern mit, glotzte in Sinsheim-Hoffenheim aus dem Rahmen, wo eigentlich das Ortsschild hingehört.

Es muss wohl ein Quartett gewesen sein, das sich am Donnerstagabend am Ortseingang von Zuzenhausen her kommend zu schaffen gemacht hat, um eine seltsame "Rochade" zu vollbringen. Dass die Vier - vermutlich drei Männer und eine Frau mit Pferdeschwanz - gegen 20 Uhr in nicht legaler Mission unterwegs waren, wurde den vorbeifahrenden Kfz-Lenkern schnell klar, denn sie tauschten in vermummter Gestalt Ortsschild gegen Hirsch aus.

In unmittelbarer Nähe parkte zudem ein dunkler Peugeot 206, teilte die Polizei weiter mit. Ein symbolträchtiger Diebstahl im Stadtteil, wo der Carneval Club "Hirsche" doch eigentlich nur an Fasching regiert? Der Fall wird als Diebstahl behandelt, die Täter müssen - wenn sie ermittelt werden - zudem für den Schaden, also das Ortsschild und dessen Montage, aufkommen. "So was macht man halt nicht", sagt Polizeisprecher Norbert Schätzle.

Hoffenheims Ortsvorsteher Karlheinz Hess vermutet hinter dem Vorfall eher ein zoologisches Missverständnis: "Vielleicht hätte das ein Elch sein sollen, das Maskottchen der TSG Hoffenheim." Dann würde er die Montage des Plüschtieres eher übereifrigen Fußballfans zuschreiben. Ein Geweihträger jedenfalls, der allerhand Fragen aufwirft. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Sinsheim zu informieren, Tel. 0 72 61 /69 00.