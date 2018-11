Sinsheim. (wok) Ein Großkampftag sowohl für die Fußballer der TSG 1899 als auch für die Ordnungshüter steht am morgigen Samstag an: Für das Bundesligaspiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart am heutigen Samstag um 15.30 Uhr in der Rhein-Neckar-Arena rechnet die Polizei mit Verkehrsbehinderungen bei der An- und Abfahrt. Gründe hierfür sind zum einen ein ausverkauftes Stadion und zum anderen eine Messeveranstaltung über das Wochenende in unmittelbarer Nähe.

Deshalb stehen für das Fußballspiel an diesem Samstag die Parkplätze 12 und 13 in der Neulandstraße nicht zur Verfügung, da diese für die Messebesucher reserviert sind. Die öffentlichen Parkplätze rund um die Rhein-Neckar-Arena sind erfahrungsgemäß sehr schnell belegt, später ankommende Besucher müssen von der Polizei zu weiter entfernten Parkplätzen abgeleitet werden. Damit muss ein entsprechend längerer Fußmarsch zum Stadion in Kauf genommen werden.

Wer also rechtzeitig zum Anpfiff im Stadion sein will, dem wird empfohlen rechtzeitig loszufahren. Insbesondere den Fußballfans aus der Region wird geraten, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Am Bahnhof Sinsheim stehen Shuttlebusse bereit, die Eintrittskarten berechtigen zur kostenlosen Fahrt zur Arena. Die Haltestelle der Shuttlebusse befindet sich oberhalb des Parkplatzes 11 in unmittelbarer Nähe des Stadions.

Ein wichtiger Hinweis: Die Shuttlebusse fahren nach Spielende von dort aus auch wieder zurück zum Hauptbahnhof in der Innenstadt.