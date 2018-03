Etwas verwundert blickt Georg Huber auf sein eigenartiges Fundstück: Ein Haufen zerfetzter Latexgummi in schweinchenrosa, ein rotes Plastikteil und viele Schnüre, ein Kästchen mit Antennen. Was mag das sein? Foto: Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim-Adersbach. "Man hat’s nicht zuordnen können", sagt Georg Huber aus Adersbach und da hat er mal verdammt recht. Der Rentner stellt einen leeren Farbeimer auf den Tresen. Darin ein Haufen schweinchenrosa Latex, an dem eigenartige Schnorchel, Schnüre und Plastikfetzen hängen. Auf seinem Obstgrundstück zwischen Adersbach und Steinfurt hat er’s vor einigen Tagen gefunden und mitgenommen.

Zuordnen können hat er’s da aber immer noch nicht können: In dem auch mit Nüchternheit betrachtet etwas schlüpfrig anmutenden Gummigewirr, das entfernt einem Wischmob und anderen, weniger zitierfähigen Dingen ähnelt, tauchte ein Kästchen auf, das an einer dieser Spulen hängt, mit denen Kinder Drachen steigen lassen. "Kinderspielzeug, vielleicht", dachte sich der pensionierte Postler und kramte noch ein bisschen weiter in dem Haufen.

Das Kästchen sah irgendwie technisch aus: Kunstvoll gewundene Drähte und Spulen ragen heraus, zwei nebeneinander, einer hinten. Der rote Plastiksack hängt an einem Stück Wäscheleine. Öffnet man das Kästchen, trifft man auf Batterien und zwei Tanks mit einer Flüssigkeit. "Eigenartiges Ding." Irgendwas von einem Flugzeug, vielleicht? Eine Bombe? War’s der IS? So weit dachte Georg Huber nicht unbedingt: "Aber eine Drohne. Das ist bestimmt eine Drohne. Das hat man ja heut", erzählt Georg Huber weiter - jetzt war der rüstige Senior, der den ganzen Tag auf seinem Obststück herumwirtschaftet, schon ziemlich nah dran ... .

"Das ist was von der Bundeswehr", fand er heraus. Denn im Kautschukhaufen tauchte ein Zettel auf; in einer wetterfesten Hülle mit Tesafilm am Kästchen befestigt. Eine Radiosonde an einem Wetterballon ist’s. Doch Bundeswehr wäre nicht Bundeswehr, kämen für derlei Objekte nicht ihre ganz eigenen Termini zur Anwendung: "Aerologisches Aufstiegsgespann" - so nennt man das. Übrigens produziert vom norwegischen Hersteller "Vaisala".

Anhand der Daten auf dem Zettel lässt sich einiges über den Weg des schweinchenrosa Aufstiegsgespanns rückverfolgen, vom Start an der "Station 10618" im pfälzischen Idar-Oberstein bis hin zum Ende als Haufen bunter Fetzen in der Adersbacher Feldflur. Als Starttag ist der 19. Dezember 2015 angegeben. Damals machte sich ein schlaff mit Helium gefüllter Ballon samt Sonde - übrigens in der gängigen Kombination "rs92-sgp" und vermutlich im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes - in beträchtliche Einsatzhöhen von zwischen 15 und bis zu 30 Kilometern auf; Sensoren übertrugen Wind-, Luftfeuchtigkeits- und andere Werte; mittels GPS-System konnte das schweinchenrosa Aufstiegsgespann so lange geortet werden, bis ein so genannter "Kill Timer" - eine Art Selbstzerstörungsmechanismus das ganze abschaltet. Die Außenhaut ist dann wegen der Ausdehnung des Heliums in großer Höhe angespannt, platzt schließlich, löst einen Bremsfallschirm aus, an dem die nun nutzlose Apparatur zu Boden gleitet. Ein Prozess, der in der Regel nur wenige Stunden dauert. Man kann also davon ausgehen, dass Start-, Absturz- und Auffindetag nicht derselbe ist. Mysteriös bleibt deshalb, warum der doch recht eigenartige Haufen so lange unentdeckt auf Georg Hubers Obststück lag. Hat ihn jemand dort hingelegt und sich einen Scherz erlaubt? Oder war die Sonde - technisch eigentlich unmöglich - Monate anstatt Stunden unterwegs?

Georg Huber ist das egal. Er könnte - wie auf dem Zettel steht - das Ding zur Bundeswehr zurückschicken, bekäme sogar das Porto erstattet. Auch Aufheben oder selbst entsorgen sei erlaubt, weil die Sonde, wie auf dem Zettel zu lesen ist, "ihren Auftrag bereits erfüllt" habe.

"Ich weiß noch nicht, was ich damit mach’", sagt der. "Anfangen kann ich damit nichts. Aber wenn sich ein Sammler dafür interessiert, kann er’s gern haben." Es gebe doch für alles irgendwie einen Sammler ...