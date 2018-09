Von Martin Weis

Sinsheim. Der kleine Bagger steht bis an zu den Ketten im Wasser. Ein zweites größeres Exemplar an Schaufelbagger hebt daneben auf der Uferschräge der Elsenz beim Karlsplatz Natursteinblöcke vom Lkw und platziert sie direkt am Ufer als Abgrenzung zum Gewässer. Markiert wird mit den Steinquadern auch die Mündung des Waidbachs, der künftig direkt aus seiner Betonröhre über ein grobes Bett aus Schotterbrocken, aufgefüllt mit Erdreich, in sanfter Neigung in die Elsenz plätschern wird.

Die neunstufige, acht Meter breite Treppe aus Beton liegt an Ort und Stelle, kann aber derzeit so wenig wie der umgestaltete Uferbereich in der Stadtmitte genutzt werden. Dazu ist noch einiges an Arbeit durch die Mosbacher Baufirma zu erledigen.

Gerold Werner, Geschäftsführer des Hochwasserzweckverbands Elsenz- und Schwarzbachtal, ist erleichtert, dass die über Wochen eingestellten Arbeiten wieder aufgenommen wurden, nachdem die Tagestemperaturen deutlich angestiegen waren. Auch die Zeit der Nächte mit Minusgraden ist weitgehend beendet.

Deswegen geht es auch mit den Pflasterarbeiten für den neuen Gehweg im Schatten der Gabionenwand am Schwimmbadweg im Bereich der Stadthalle voran. Auf dem feinen Kiesbett reiht sich akkurat Reihe an Reihe der Belag aus Betonpflastersteinen. Drei Pflasterer sind damit beschäftigt, den Gehweg auf der Seite zum Fluss anzulegen, wo noch vor einem Jahr ein Wildwuchs an Büschen bis in den Straßenraum wucherte.

Grün wird es auf dieser Seite auch wieder werden, erläutert Geschäftsführer Werner. Das angelegte Pflanzbeet ist rund 40 Meter lang und knapp einen Meterbreit, erstreckt sich bis zur Abzweigung des schmaler dimensionierte Wiesentalwegs vom Schwimmbadweg. So bald wie möglich werden im Beet Stauden gepflanzt. "Die Pflanzen entsprechen denen auf den Innenflächen der städtischen Kreisverkehrsplätze."

Auch die Elsenz-Terrasse wird Grünschmuck erhalten. Auf ihrer obersten Ebene neben der Treppe sollen drei Hochstämme (Cornell-Kirsche) gepflanzt werden. Deren Baumkronen "in Dachform" sollen eine Beschattung des Platzes bewirken und dessen "Aufenthaltsqualität" erhöhen. Mit den Bepflanzung beauftragt ist die Gartenbaufirma Löbl.

Demnächst wird auch die Steinmauer zum Karlsplatz verlängert. Sie dient als Umrahmung des bestehenden Parkplatzes über dem Fluss. Die Parkfläche wird mit Büschen umgrenzt.

Die spröde wirkende Gabionenwand im Schwimmbadweg erhält eine Abdeckung aus Betonplatten. Auf die Platten wird ein Stahlgeländer montiert.

In der kommenden Woche soll auch der Straßenbelag im vorderen Schwimmbadweg fertig gestellt werden. Die Ausschreibung dafür werde vorbereitet, so Gerold Werner gegenüber unserer Zeitung. Man warte nur noch auf "Grünes Licht" vom Wasserechtsamt im Landratsamt Heidelberg, das "die Genehmigung unterschreiben und ausfertigen muss". Werner geht davon aus, dass die "letzten Arbeiten in vier Wochen erledigt sind".