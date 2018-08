Sinsheim. (end) Ein Blitz hat am späten Freitagabend in den Dachstuhl der Versammlungsstätte der Christlichen Gemeinde Sinsheim eingeschlagen. Das nachfolgende Feuer hat erheblichen Schaden angerichtet. Ein heftiges Gewitter tobte am Freitag kurz nach 20 Uhr über Sinsheim, Rohrbach und Steinsfurt, wobei ein Blitz den Dachstuhl des derzeit unbewohnten Gebäudes am Dörntelsberg unweit des Auto- und Technik Museums einschlug. Innerhalb kürzester Zeit war die Feuerwehr am Einsatzort, da eine Gruppe zur gleichen Zeit am Gerätehaus für das leistungsabzeichen trainierte.

Die Feuerwehr Sinsheim mit der Abteilung Steinsfurt war mit 40 Mann und fünf Fahrzeugen vor Ort, um den Brand im dachstuhl zu bekämpfen. Über die Drehleiter und einen Löschangriff im Gebäudeinnern gelang es den Wehrmännern, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Wieweit das Gebäude beschädigt wurde steht noch nicht fest, auch ist die Höhe des Sachschadens noch nicht ermittelt. Nach ersten Schätzungen sind es mehrere zehntausend Euro. Personen wurden nicht verletzt.Foto: Endres