Sinsheim. (end) Der Großalarm für die Sinsheimer Feuerwehr am Donnerstagabend wurde vorsorglich ausgelöst, zumal nach einem Anruf das Schreckensszenario bestätigt wurde: Im vierten Obergeschoss der eines Wohngebäudes der Kreispflege gegenüber dem Kreiskrankenhaus brannte es.

Die Flammen schlugen bereits von weitem sichtbar aus den Dachfenstern, der Rauchpilz wies den Einsatzkräften den Weg. Die große Sorge galt den Bewohnern der Betreuungseinrichtung. Doch hier hatten die Mitarbeiter und Pfleger vorbildlich reagiert.

Sofort nach dem Ertönen des Feueralarms wurden die rund 50 Bewohner evakuiert und ins Freie gebracht, sie saßen ohnehin beim gemeinsamen Abendessen im Speisesaal. Verletzt wurde bei dem Zimmerbrand zum Glück niemand.

Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte hatte ein Bewohner kurz vor 18 Uhr in seinem Zimmer die Bettmatratze angezündet. Innerhalb kürzester Zeit stand das gesamte Bett in Flammen und hatte bereits weiteres Mobiliar im Zimmer erfasst. Zum großen Glück sind alle Zimmer des Kreispflegeheims seit letzten Dezember mit Rauch- und Feuermeldern ausgestattet, wobei die Melder sofort anschlugen und damit auch Alarm auslösten.

Den Zimmerbrand selbst hatte die Feuerwehr rasch unter Kontrolle. Unter schwerem Atemschutz gelang es einem Trupp, die Flammen zu ersticken und ein Ausbreiten des Feuers auf andere Bereiche des Wohngebäudes zu verhindern. Dennoch entstand nach Schätzungen der Feuerwehr ein Schaden von mindestens 100.000 Euro, zumal auch der Hausgang durch Brandrauch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Vorsorglich musste ein Teil der Zimmerdecke geöffnet werden, um mögliche Glutnester aufzufinden.

Als "vorbildlich" lobte Einsatzleiter Michael Hess von der Sinsheimer Feuerwehr die reibungslose Evakuierung der Bewohner. Sie hatten sich zusammen mit den Pflegern neben dem Haus versammelt und konnten nach dem Schrecken wieder ihre Zimmer aufsuchen. Bewährt hat sich neben der neuen Brandmeldeanlage auch die Tatsache, dass Ende vergangenen Jahres eine Brandschutzübung mit den Bewohnern der Pflegeeinrichtung des Kreises absolviert wurde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde gegen den psychisch kranken Mann, die offensichtlich die Matratze in Brand gesteckt hat, ein so genannter Unterbringungsbefehl erlassen. Er wurde gestern im Psychiatrischen Zentrum in Wiesloch untergebracht.