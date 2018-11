Sinsheim. (mw) In eine große Spielszene verwandelt war der Vorplatz der Rhein-Neckar Arena beim Stadiontag der TSG 1899 Hoffensheim am Samstag rund um das Saisoneröffnungsspiel gegen Genua 93 (1:1). Veranstalter und Sponsoren hatten sich ins Zeug gelegt, boten in der bunten Zelt- und Ständelandschaft für Jung wie Alt Geschicklichkeits- wie Gewinnspiele an und bescherten rund ums Spielgerät unterhaltsame Stunden und viel Spaß. Ein Meer an blauweißen 1899-Trikots, so der Eindruck, schwappte von Stand zu Stand. Zwei Stadionwirtschaften und ein Pizzastand hatten Hochbetrieb.

Wo man kurz nach 11 Uhr noch sicher sein konnte, nach nur zwei Minuten Warten aufs Tor "ballern" zu können, das ein elektronischer Keeper meisterhaft hütete, herrschte bald Massenandrang. Nebenan wartete der "Surftrainer" auf mutige Sportler, die nach verhaltenem Anfang gegen den folgenden simulierten Nordseesturm keine Chance hatten. Wer vom Brett gefegt wurde, fiel aber weich. Die Besten hatten über 35 Sekunden auf dem wild hüpfenden und drehenden Surfbrett durchgehalten. Für weniger Standfeste gab es als Trostpreis Sonnenbrillen.

Beim "Bungee laufen" auf von Gummiwülsten umgebenen, sechs Meter lange Bahnen legten sich die Sprinter "voll ins Geschirr". Bis zum Ziel schafften es wenige. Die Gummiseile bleiben oft Sieger.

Wer lieber im übergroßen Kicker an die Stange geschnallt mit dem Team auf Torjagd gehen wollte, fand hier Mitstreiter. Dicht gedrängt ging es auch vor dem blau-weißen "Hoffe-Express" zu, wo Sattelfeste in Sachen Fußball bei Gewinnspielen belohnt wurden. Hightech in Sachen Spielanalyse führte SAP auf mehreren Großbildschirmen vor. Die Software, die Spielzüge, Tempo und Laufleistungen aller Spieler mit Dutzenden Kameras festhält, und detailgenaue Analyen zulässt, ist in Ligaklubs, darunter 1899 Hoffenheim, bereits im Einsatz.

Eine fulminante "Musikshow" mit Big-Band-Sound lieferte der Spielmanns- und Fanfarenzug Waibstadt vor dem Arenaeingang und danach unter der Nordtribüne ab. Hier sorgte danach auch die vierköpfige Rockband "The night is not enough" unter Bandleader Heiko Kirschbaum und mit Sängerin Tina Skolik für fetzigen Sound und beste Stimmung.