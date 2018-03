Sinsheim. Seit Montag wird die Landesstraße 550 auf Teilstücken zwischen der Ortsdurchfahrt von Sinsheim-Weiler und Sinsheim-Hilsbach saniert (siehe Karte rechts). Dies teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum Donnerstag, 19. September.

Bis dahin ist eine Durchfahrt von Hilsbach über Weiler nach Sinsheim nicht möglich. In Weiler wird der Verkehr am Knotenpunkt von L 550 und K 4277 per Ampel geregelt. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt laut über die K 4277 uber Waldangelloch und Reihen.

Zudem werden die Bushaltestellen "Ortsmitte" und "Grötzenstraße" innerhalb der Ortsdurchfahrt Weiler nicht angefahren. Als Ausgleich wurden Ersatzhaltestellen an der Rohräckerstraße und der Weinbergstraße eingerichtet.

Die Arbeiten seien laut Regierungspräsidium nötig geworden, weil im Fahrbahnaufbau Deckenschäden und Risse aufgetreten sind. Die Vorarbeiten für den Deckeneinbau wie das Fräsen der Fahrbahn und Arbeiten an Rinnenplatten, Schächten und Hydranten laufen seit am Montag. Für den Asphalteinbau muss der Streckenabschnitt Ende September nochmals für zwei Tage gesperrt werden. (RNZ/rl)

Info: Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen finden sich im Internet unter www.mvi.baden-wuerttemberg.de und www.baustellen-bw.de.