Sinsheim. (q) Einen närrischen Umzug durch die Straßen der Kraichgau-Metropole wird es dieses Jahr an Fasching nicht geben, wie der SCC jetzt mitteilte. Doch dafür laden die Narren am Sonntag, 8. Februar, erstmals zu einer echten Straßenfastnacht ein - Motto: "Aus Faschingsumzug wird Straßenfasnacht!" Aus der Innenstadt wird eine bunte Feiermeile für Groß und Klein. Fetzige Musik, kalte und warme Getränke sowie viel gute Laune stehen auf dem Programm. Ab 13.31 Uhr am Wächter an der Elsenzbrücke lädt der SCC alle Narren und Feierlaunigen ein. Am Samstag, 7. Februar, laden SCC und Jugendhaus ebenda ab 13.31 Uhr zum Kinderfasching ein.