Wie in der Antike: Dr. Anette Argo sprach über die Medizin von vor 2000 Jahren und zeigte auch einige althergebrachte Instrumente, die heute noch Anwendung finden. Foto: Wieser

Sinsheim. (liwi) Auf einem Gemälde ist zu sehen, wie vor 2000 Jahren mit einer Zange eine Pfeilspitze aus dem verwundeten Bein eines Kriegers entfernt wurde. Und wie etwas abseits stehend die griechische Göttin Venus einen großen Bund mit Heilkräutern in den Händen hält. Das Bild zeigt, wie Medizin vor 2000 Jahren angewendet wurde, welche Erkenntnisse man hatte und wie erstaunlich modern diese heute noch sind. In einem spannenden Vortrag referierte jetzt Dr. Anette Argo im Stadtmuseum zum Thema "Medizin vor 2000 Jahren - erstaunlich modern".

Die Internistin und Notfallärztin zeigte, wie griechische und römische Kollegen vor 2000 Jahren arbeiteten, und wie sich deren Wissen bis in die heutige Zeit erhalten hat. Hippokrates, von 460 bis 370 v. Chr. auf der griechischen Insel Kos lebend, ist der bekannteste Arzt, gilt als Begründer der Medizin, bildete Sklaven in der medizinischen Lehre aus und hinterließ Schriften, die in ihren Ansätzen bis heute Gültigkeit haben.

Bedeutend ist seine Hinwendung zur wissenschaftlichen Medizin deshalb, weil bis dahin dem Wohlwollen der Götter der Verlauf einer Krankheit oder Verletzung zugeschrieben wurde. Hippokrates setzte auf vier Säulen: Anamnese (das Gespräch mit dem Patienten, Diagnose, Prognose und Therapie. Er beschrieb Schlaganfälle, erforschte die "Vier Säfte des Lebens"- Luft, Blut, gelbe und schwarze Galle, berichtete von Operationen am Schädel und von Bauchwasserpunktionen. Die Aufgabe des Arztes sah er darin "zu nützen und nicht zu schaden". Gleichzeitig legte er Wert darauf, dass der Patient mitarbeitete, weil Gesundheit dessen höchstes Gut ist.

Dr. Argo berichtete, dass neben der medizinischen Versorgung schon vor 2000 Jahren Hygiene eine Rolle spielte. Der Begriff ist auf Hygeía, die Tochter Äskulaps zurückzuführen, der als Gott der Heilkunst bekannt ist. Händewaschen war vorgeschrieben, eine saubere weiße Praxis, Zugluft geschützte Krankenlager und reine Behandlungsräume. Der Hippokrates-Eid fasst ethische Grundsätze zusammen, unter die die ärztliche Schweigepflicht ebenso gehört wie das Verbot der Sterbehilfe und der sexuelle Missbrauch von Patienten und Sklaven.

Der Arztberuf wurde vor 2000 Jahren zunächst von Griechen ausgeübt. Wer Arzt werden wollte, wurde nach Griechenland geschickt. Sklaven waren sehr wertvoll. Man achtete auf sie, bildete sie aus und nicht zuletzt sie waren es auch, die nach Italien, überwiegend Rom gingen, und dort ihr Wissen weitergaben. Die Bezeichnung Medicus entstand, der Anteil der Ärztinnen in der Antike lag bei zehn Prozent (heute sind es 62 Prozent) , in Pompeij gab es eine Dichte von 500 Einwohnern pro Arzt. Hebammen, Masseure, Sanitäter und Physiotherapeuten kamen dazu. Als Behandlungsmethoden wurden Kaltwasser-Anwendungen ebenso aufgezeichnet wie Heilpflanzen, die Vergabe von Mixturen mit Opium zur Betäubung bei Operationen, Wundbehandlungen durch Tränken mit Wein, Desinfektion mit Alkohol und das Trinken von Wasser mit Essig zur Reinhaltung der inneren Organe.

Eine weitere entscheidende Bedeutung hatte später die Militärmedizin. Napoleon III. richtete für verwundete Soldaten Lazarette ein, etwa zeitgleich gründete der Schweizer Geschäftsmann Henry Dunant 1876 das Internationale Komitee des Roten Kreuzes.

Dr. Anette Argo fesselte die Aufmerksamkeit der Zuhörer, ging auf Einzelheiten ein und brachte antike medizinische Geräte mit. Schon damals wurden Knochensägen, Skalpelle und vieles mehr verwendet, das heute zum Standard im Praxis- und Klinikalltag gehört.