Sinsheim. (mün) Auf der Autobahn A 6 ist bei Sinsheim in Fahrtrichtung Walldorf ab dem morgigen Donnerstag (9. Oktober) bis voraussichtlich Dienstag (14. Oktober) mit Staus und Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Als Grund dafür nennt das Regierungspräsidium Karlsruhe, dass ein 200 Meter langer Asphaltstreifen auf Höhe der Rastanlage Sinsheim kurzfristig ausgetauscht werden müsse.

Bei einem Unfall auf der A 6 im Juni waren mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff und Motorenöl ausgelaufen. Laut der Mitteilung beginne sich die vorhandene Asphaltdeckschicht, ein offenporiger Flüsterasphalt, aufzulösen. Aus diesem Grund sei die kurzfristige Sanierung des rund 200 Meter langen Abschnitts notwendig.

Der Verkehr wird während der Fahrbahnsanierung auf der dritten Fahrspur sowie über die Nebenfahrbahn der Tank- und Rastanlage Kraichgau geführt, so dass nur noch zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Walldorf zur Verfügung stehen. Die Karlsruher Behörde geht davon aus, dass es zu Verkehrsbehinderungen und Staubildungen Richtung Walldorf kommen wird. Es werde eine mobile Stauwarnanlage aufgestellt, damit Autofahrer vor einem Stau gewarnt werden und so Auffahrunfälle verhindert werden.