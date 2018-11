Von Diana Deutsch

Sinsheim. Kalt ist es. Nur vier Grad zeigt das Thermometer im alten Lagerschuppen am Hoffenheimer S-Bahnhof. Im Winter war es hier noch frostiger. Trotzdem sortiert das Team von Georg und Wolfgang Werkmann dort seit drei Monaten unverdrossen die abgelegten Hosen und Hemden der Sinsheimer. Für Barcs. Alljährlich transportieren Vater und Sohn 15 Tonnen gut erhaltener Kleidung in die ungarische Partnerstadt, wo die Sachen in Kinderheimen, Krankenhäusern und Sozialstationen verteilt werden. "Die Arbeitslosigkeit in Barcs ist hoch", sagt Georg Werkmann. Geld fehle überall. Kurz vor Weihnachten fangen die Werkmanns mit ihrer Sammelaktion an. Jetzt, kurz vor Ostern, startet der Lastwagen. In diesem Jahr zum 25. Mal.

Normalerweise dient der Schuppen am Hoffenheimer Bahnhof der "Initiative Sinsheimer Weihnachtsmarkt" als Domizil. Sobald sie jedoch ihre vorweihnachtliche Schlacht für den guten Zweck geschlagen hat, überlässt die Initiative den Lagerraum dem Team Werkmann. Es besteht aus etwa zehn ehrenamtlichen Helfern, meist Frauen.

An zwei Nachmittagen in der Woche öffnen sie, angetan mit dicken Pullis und Fingerhandschuhen, die Kleidersäcke, die Spender im katholischen Pfarramt von Sinsheim abgegeben haben. Jedes einzelne Stück wird untersucht, denn nur einwandfreie Ware macht sich auf Weg nach Ungarn. "Was zerrissen oder fleckig ist, werfen wir weg ", erklärt Georg Werkmann. Es kommt schon mal vor, dass die Helferinnen eine schmutzige Unterhose oder eine zerlumpte Jacke in einem Sack finden, aber viel Müll ist nicht dabei. "Die meisten Sachen sind sogar Markenware", freut sich eine Sortiererin. Der Höhepunkt dieses Winters war ein echter Pelzmantel, tipptopp erhalten. Er darf bis zum Transport auf einem Bügel hängen. Alle anderen Kleidungsstücke wandern in Kisten. Akribisch sortiert.

Die Hemden liegen auf dem Tisch vorne rechts, die Spielsachen in den Regalen hinten, die Kiste mit den Büstenhaltern steht unter der Theke. "1500 Hemden, 2000 Pullis, 2000 T-Shirts, 1300 Kleider, 1500 Blusen, 700 bis 800 Paar Schuhe und eine Menge Spielzeug" kommen jedes Jahr zusammen, sagt Wolfgang Werkmann, der Junior. Er ist der "Zählmeister" der Truppe und führt genau Buch über jedes Shirt und jede Socke, die in eine der Kisten verpackt werden. Das ist Vorschrift. Frachtkontrollen können den tausend Kilometern von hier nach Barcs immer wieder vorkommen.

Früher ging es nie ohne Kontrollen, erinnert sich Georg Werkmann. "Die ungarischen Grenzpolizisten haben uns oft stundenlang warten lassen." Und dann musste jede Kiste geöffnet und der Inhalt nachgezählt werden. Da war es schon vor Vorteil, dass Georg Werkmann fließend ungarisch spricht. Es ist die Sprache seiner Kindheit. "Bis zu meinem 13. Lebensjahr habe ich in Barcs gelebt", erzählt Werkmann, der Initiator der Städtepartnerschaft.

1944 flohen die Ungarndeutschen vor den russischen Truppen erst nach Österreich, dann in den Kraichgau. 1947 fand die Familie Werkmann in Sinsheim ein neues Zuhause.

Der legendäre katholische Pfarrer Karl Berberich war es, der auf die Idee mit den Hilfstransporten kam. "In den ersten Jahren haben wir nur Kinderkleidung und Spielsachen gebracht", sagt Georg Werkmann. Später auch Kleidung für Erwachsene. Durch die Wende nämlich habe sich der Lebensstandard der Menschen in Barcs nicht verbessert, weiß Werkmann. Mit der Marktwirtschaft kam die Arbeitslosigkeit.

Einen Schülerhort, fünf Kindergärten, eine Behindertenschule, ein Krankenhaus für Schwerstbehinderte, eine Sozialstation und das Rote Kreuz von Barcs steuert der 40-Tonner aus Sinsheim an. "In diesen Einrichtungen", sagt Georg Werkmann, "leben alle unter dem Minimum."