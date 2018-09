Sinsheim. (mw) Warum der 23-jährige Angeklagte aus Georgien mit kompletter Schulbildung und Uniabschluss nur wenige Wochen nach seiner Ankunft in Deutschland eine kriminelle Laufbahn einschlug, entzieht sich logischen Erklärungen. Zumal er zum Prozessauftakt vor dem Schöffengericht angab, er habe in Deutschland Arbeit suchen und die deutsche Sprache lernen wollen.

Seine Heimatstadt Tiflis hat er verlassen, wegen "politischer Probleme" und weil es keine Arbeitsstellen gab. Nur sechs Wochen nach Ankunft und Aufenthalten in Asylbewerberheimen in Karlsruhe, Mannheim und Winnenden wurde der Georgier verhaftet, sitzt seitdem in Mannheim in Untersuchungshaft.

Der Angeklagte wurde mit Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt. Die Anklage wirft ihm vier räuberische Diebstähle vor. Am 14. Juli 2014 trennte er mit einem Seitenschneider das Etikett einer Umhängetasche eines hochpreisigen Labels in einem Mannheimer Kaufhof ab und verschwand unerkannt mit der Tasche. Der Schaden fürs Kaufhaus beträgt 310 Euro. Bei der Tat wurde er von zwei Kumpanen aus der Flüchtlingswohnanlage begleitet. Die Tat habe er aber allein begangen.

Einige Tage später stahl er mit der Tasche auf gleiche Weise Lebensmittel, darunter Wildlachs und Forelle in einem Mannheimer Kaufland. Außerdem nahm er Dosenbier, Zigaretten und ein Miniwerkzeug mit. Die Anklageschrift bezifferte den Warenwert mit 90 Euro.

Die Begründung des Angeklagten: Er habe Hunger gehabt und kein Geld. Die dritte Tat erfolgt in einem großen Mannheimer Modehaus. Hier packt der angeblich ohne warme Kleidung ausgestattete Täter Pullover und Strümpfe im Wert von knapp 100 Euro in die Tasche, entkam aber ohne Kontrolle. Warum er sich Produkte eines teuren Modeherstellers ausgesucht hatte, blieb unbeantwortet.

Der letzte räuberische Diebstahl im Sinsheimer Rewe-Markt endete mit der Festnahme des Georgiers. Dessen Beute: mehrere Dosen Bier und Nüsse (Wert: 11 Euro). Der aufmerksame Marktleiter, der als Zeuge den Täter beobachtet hatte, als der das Diebesgut in der Tasche verstaute, gab an, dass er "ein besonderes Augenmerk für Migranten" entwickelt habe. Bei der Kontrolle des Diebes kam es zur Attacke des Angeklagten. Mit Hilfe eines Mitarbeiters sei es schließlich gelungen, den Dieb im Büro festzuhalten. Der Marktleiter bekannt, das er in diesen Minuten "große Angst" hatte.

Ein Rewe-Mitarbeiter schilderte als Zeuge, dass er kurz vor Beginn seiner Arbeitszeit den Marktleiter gesehen hatte, als der den Täter mit einem Rucksack angehalten habe, um den Inhalt des Gepäcks zu kontrollieren. Der Dieb habe den Geschäftsführer sofort angegriffen. Der Zeuge sagte aus, er habe, weil er einen Komplizen im Laden vermutete und die Flucht verhindern wollte, die Eingangstür von außen blockiert.

Ungeklärt blieb, was der Täter in Sinsheim wollte, obwohl er im Winnender Wohnheim untergebracht war.