Reichartshausen. (z) Das Windpark-Thema ist für Reichartshausen noch gar nicht richtig eröffnet, und schon werden erste Bedenken gegen den angedachten Rotoren-Bau im Gemeindewald angemeldet. Der Standort in der nördlichen Gemarkung sei für Windkraftanlagen aus wirtschaftlicher Sicht ungeeignet, sagt zumindest die FDP. In einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung des vor vier Monaten gegründeten Ortsverbands wird zwar ausdrücklich die Absicht der Gemeinde, vor einer endgültigen Entscheidung eine Informationsveranstaltung durchzuführen, begrüßt, aber für den örtlichen Parteichef Patrick Klein steht jetzt schon fest: Über Reichartshausen weht zu wenig Wind, um die Turbinen rentabel betreiben zu können.

"Die FDP positioniert sich entschieden gegen die geplante Windkraftanlage", heißt es in der Mitteilung. So benötige die Anlagen, um eine bestmögliche Leistung erzielen zu können, eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von elf Metern je Sekunde. Bei Messungen durch die Stadtwerke Viernheim stellte man in Helmstadt eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 4,7 Meter pro Sekunde fest, im Eberbacher Gewann Hebert, das fünf Kilometer Luftlinie nördlich von Reichartshausen an der Grenze zu Schönbrunn liegt, registrierte man 6,3 Meter pro Sekunde, zitiert Klein aus der RNZ vom Samstag. Hinzu komme die Unzuverlässigkeit einer konstanten Windversorgung. Allerdings: Ganz so einfach ist die Wirtschaftlichkeitsberechnung für Windkraftanlagen nicht. Zwar wird Reichartshausen im baden-württembergischen Windatlas tatsächlich als "Ungunstgebiet" geführt, weil die sogenannte "Windhöffigkeit" als ausschlaggebendes Kriterium für die erzielbare Energieausbeute um die fünf Meter pro Sekunde und damit an der unteren Grenze eines profitablen Betriebs pendelt, aber wirklich belastbare Daten müssten erst noch durch konkrete Messungen vor Ort ermittelt werden. Außerdem sind inzwischen Schwachwindanlage auf dem Markt, die laut Herstellern bereits bei geringeren Windgeschwindigkeiten einsetzbar sein sollen.

Der FDP Reichartshausen geht es offenbar allerdings auch ums Prinzip: "Wir haben momentan das Gefühl, dass die grün-rote Landesregierung mit aller Gewalt ihre ideologischen Ideen in die Tat umsetzen will. Daher nimmt die Landesregierung mit ihren Subventionen bereits seit einem Jahr in vielen Gegenden Baden-Württembergs ohne den Nachweis von Sinn und Notwendigkeit die Zerstörung des Landschaftsbildes in Kauf", so Patrick Klein. "Wir möchten, dass die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger Reichartshausens erhalten bleibt und wollen die Zerstörung unserer Kulturlandschaft verhindern. Windenergie sollte dort gewonnen werden, wo es sich auch wirklich lohnt."