Siegelsbach. (hh) Kein Verhüllungskünstler, sondern die Handwerker haben das Gerüst an der evangelischen Kirche Siegelsbach errichtet und zugehängt, damit der dritte Bauabschnitt der Kirchenrenovierung vollendet werden kann. Nachdem der Innenraum der Kirche neu gestaltet wurde und die barocke Overmann-Orgel von der Orgelbaufirma Martin Vier (Lahr) restauriert wurde, wird nun die Fassade renoviert.

Die Kirche, die nach der Inschrift über dem Eingangsportal im Jahr 1765 erbaut wurde, soll zu ihrem 250. Geburtstag im kommenden Jahr vollständig in neuem Glanz erscheinen. Die Renovierungsmaßnahmen wurden nach Untersuchungen von Sachverständigen dringend erforderlich, um die Bausubstanz zu sichern und der Kirchengemeinde das Gotteshaus als Versammlungsraum und für Gottesdienste und kirchliche Feiern zu erhalten.

Pfarrer Daniel Fritsch erläuterte den Umfang der Renovierungsarbeiten, für die die Planungen seit September 2011 laufen. Demnach wurden für die Innenrenovierung rund 200.000 Euro benötigt, die Restaurierung der Orgel kostete rund 110.000 Euro und für die Außenrenovierung sind rund 100.000 Euro veranschlagt. Für die Gesamtmaßnahme sind an Eigenmitteln der Gemeinde rund 175.000 Euro erforderlich; davon sind nach Darstellung von Pfarrer Fritsch bereits etwa 126.000 Euro als Spenden bereitgestellt worden. Die Evangelische Landeskirche Baden stellte 157.200 Euro als Baubeihilfe zur Verfügung und überwies ein Darlehen in Höhe von 60.000 Euro.

Zusätzlich nimmt die Gemeinde am Fundraising-Programm der Evangelischen Landeskirche teil und erhält über einen Zeitraum von drei Jahren für jeden eingenommenen Spendeneuro bis zum Höchstbetrag von 8400 Euro jährlich den doppelten Betrag. Zwei Jahresraten konnten schon verbucht werden, die dritte wird gerade beantragt.

Viele Fundraising-Projekte in der Gemeinde fanden großen Anklang. So trugen Konzerte mit Orgel, Chor und Sologesang u. a. mit dem Kammerchor Maulbronn zu dem beträchtlichen Spendenaufkommen bei. Außerdem wurden Gabentische zu Weihnachten, eine Kalenderaktion "Siegelsbacher Ansichten", Orgelpfeifenpatenschaften, das Café im Schloss oder Gemeindefeste organisiert. Pfarrer Fritsch und die Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Brigitte Bischoff, wie auch ihr Mann Wolf-Rüdiger Bischoff kümmern sich intensiv um den Fortgang der Renovierungsarbeiten. Im Laufe der Arbeiten wurden Schäden am Dach sichtbar.

Durch die zusätzlichen Reparaturarbeiten gab es zeitliche Verzögerungen. Derzeit werden schadhafte Stellen im Verputz der Fassade ausgebessert. Dann erhält das gesamte Kirchengebäude einen neuen Farbanstrich in hellem Ton, der der bisherigen Farbgebung angeglichen wird. Die Verantwortlichen der Gemeinde sind froh und dankbar, dass viele Gemeindeglieder und auch Auswärtige sich für die Erhaltung des Gotteshauses einsetzen und die Maßnahmen mittragen.Einen besonderen Beitrag lieferte der Nachbar neben der Kirche, der ohne Zögern zustimmte, dass das Baugerüst an der Kirche auf seinem Hof aufgestellt werden konnte, und der über die Zeit der Arbeiten an der Fassade so manche Beeinträchtigung erträgt.

Bei den Gemeindegliedern und den Verantwortlichen freut man sich auf den Abschluss der Renovierungsarbeiten, so dass im Jahr 2015 zum 250-jährigen Jubiläum der Kirche die Einweihung gefeiert werden kann.