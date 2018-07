Siegelsbach. (end) Die schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen, ein Großaufgebot von Einsatzkräften von Feuerwehr, DRK und Polizei rückte an: Doch zum Glück entpuppte sich das Feuer auf dem Gelände der Firma Pakufol im ehemaligen Munadepot am Montagmittag weit weniger dramatisch als zunächst angenommen. Kunststoffabfall aus der laufenden Produktion war auf dem Lagerplatz aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr Siegelsbach hatte mit Unterstützung der Kameraden aus Bad Rappenau die Flammen rasch im Griff. Die Produktionsstätte selbst war zu keiner Zeit in Gefahr. Neben dem Kunststoffabfall wurden auf dem Lagerplatz einige Bäume durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Endres