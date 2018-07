Siegelsbach. (ibe) Auf 200 000 bis 400 000 Euro veranschlagte Karsten Schmidt vom Ingenieurbüro Willaredt die Kosten für Maßnahmen am Regenrückhaltebecken. Bisher war die Gemeinde von geringeren Kosten ausgegangen, die der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung aufbringen muss. Nun laufe, so Bürgermeister Uli Kremsler, 2016 die wasserrechtliche Genehmigung aus.

Um auch in Zukunft Wasser in den Vorfluter einlaufen lassen zu können, muss diese erneuert werden. Denn mittlerweile gibt es schärfere Bestimmungen im Arbeitsschutz und zudem müsse, so der Ingenieur, überprüft werden, ob das Volumen des Beckens ausreicht, ob ein Vorfluterschutz oder ein Bodenfilter eingebaut werden muss. Das Drosselbauwerk habe man erst vor Kurzem notdürftig repariert, so der Bürgermeister. Doch diese Maßnahmen reichten wahrscheinlich bei Weitem nicht aus.

Der Gemeinderat gab nun eine sogenannte Schmutzfrachtberechnung in Auftrag. "Der erste Schritt zur wasserrechtlichen Genehmigung", hatte Schmidt informiert. Für gut 10 000 Euro soll diese Untersuchung Aufschluss darüber bringen, welche und wie viele Verunreinigungen in der Anlage ankommen und welche Maßnahmen getroffen werden müssten. Nicht sofort, aber umgehend müssten die Anforderungen erfüllt werden. Die Kosten sollen über einen Nachtragshaushalt abgerechnet werden.

"Je nachdem, welche Arbeiten anfallen, kann es günstiger oder teurer werden", begründete Schmidt den sehr weit gefassten und geschätzten Kostenrahmen. Würde zum Beispiel ein Bodenfilter eingebaut, werde weniger Material gebraucht, dafür stünden Erdarbeiten an, für die gezahlt werden müsste.

"Ohne das Regenrückhaltebecken geht es nicht", beantwortete Kremsler Fragen aus den Ratsreihen, ob das Schmutzwasser nicht direkt in Richtung Kläranlage Bad Rappenau geleitet werden könne. "Der Kanal ist viel zu klein, um zum Beispiel bei heftigen Regenfällen das ganze Niederschlagswasser auf einmal zu fassen." Gunter Koos kommentierte: "Ich bin zwar kein Freund neuer Schulden, doch die werden wir in diesem Fall wohl machen müssen."