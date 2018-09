A 6/Kirchhardt/Grombach. (pol/rl) Ein 30-jähriger Autofahrer war nach eigenen Angaben kurz eingeschlafen, als er auf der A 6 am Samstagmorgen gegen 5 Uhr in Richtung Mannheim fuhr. Währenddessen zog sein Wagen laut Polizei nach rechts und streifte dabei einen neben ihm fahrenden Lastwagen. Nach der Kollision geriet sein Wagen frontal unter das Heck eines davor fahrenden Lasters. Dabei wurden der 30-jährige Fahrer und eine 18-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Die 18-Jährige Beifahrerin jedoch wurde bei dem Aufprall auf das Lkw-Heck lebensgefährlich verletzt und im demolierten Fahrzeug eingeklemmt.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Rappenau und der Berufsfeuerwehr Heilbronn konnten sie aus dem Wagen befreien. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die junge Frau sofort in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen der Polizei zufolge ein Sachschaden von 30.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung der Autobahn, es kam zu einem Rückstau von einem Kilometer. Kurz nach 8.30 Uhr waren laut Polizei alle Fahrstreifen wieder frei befahrbar und der Stau hatte sich aufgelöst.