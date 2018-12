Angelbachtal/Neckarbischofsheim. (kel) Solch eine Besuchergruppe würde der nördliche Kraichgau wohl gerne öfter sehen: 39 Personen stark spazierte man am Morgen durch Rebhänge zur Malscher Wallfahrtskapelle, bummelte dann durch den Eichtersheimer Schlosspark, rumpelte ab Neckarbischofsheim auf der Nostalgie-Bahn ein Stückchen durchs Krebsbachtal, bestaunte die Neidensteiner Burg und ließ es schließlich in Zuzenhausen beim Dachsenfranz gemütlich ausklingen. Manches anderes, das eigentlich ebenfalls noch auf dem Programm stand, musste aus Zeitgründen gestrichen werden. Aber die Ausflügler hatten genug gesehen und waren sich einig: "Dieser Landstrich hat jede Menge zu bieten". Das soll sich jetzt aber auch stärker bei Touristen und Sommerfrischler herumsprechen. Denn das war die eigentliche Mission der gestrigen Reisegruppe: Um einen größeren Werbeeffekt zu schaffen, wollen die Gemeinden künftig verstärkt auf touristischen Schulterschluss setzen. Und sich in einem ersten Schritt erst einmal selbst besser kennenlernen.

Das konsumptive Element, das Kommunen ansonsten bei ihren Besuchern schätzen, spielte bei der gestrigen Reisegruppe eine eher untergeordnete Rolle: Der Tross, angeführt von der Geschäftsführerin des Kraichgau-Stromberg-Tourismus e.V., Kerstin Bauer, war schließlich auf Dienstreise: "Erste Expertentour Kraichgau-Stromberg"nannte sich die Unternehmung mit Vertretern aus den 43 Verbandsgemeinden: Bürgermeister zuallererst, aber auch Ansprechpartner aus Kommunalverwaltungen und touristischen Anbietern. Die Rundfahrt soll laut Kerstin Bauer Auftakt für eine bessere Innenvermarktung des von Vaihingen/Enz bis Reichartshausen reichenden Touristikvereins sein und geleichzeitig die Bildung eines Netzwerks für das gesamte "Land der 1000 Hügel" befördern. Dafür scheint es höchste Zeit gewesen zu sein. Wie am Rande der Veranstaltung mehrfach zu hören war, fühlte sich der nördliche Kraichgau bislang nicht gerade im Fokus der Marketing-Bemühungen der in Bretten ansässigen KST-Zentrale. Zusätzlicher Druck entsteht durch die vorläufigen Kündigung der Mitgliedschaft von Sinsheim und Bruchsal, die den Verband vor eine Zerreißprobe stellt.

Einen "Neuanfang" erkannte Neckarbischofsheims Bürgermeisterin Tanja Grether, die im KST-Werbeausschuss die Brunnenregion vertritt. Es gehe darum, dass die Verbandsmitglieder die Angebote der anderen kennenlernen, sich die Kommunikation verbessere und dass so die gesamte Gemeinschaft einen Gewinn davontrage. "Wir haben was vorzuzeigen", sprach Tanja Grether für die Region. Ihr Helmstadt-Bargener Kollege Wolfgang Jürriens und Waibstadts Rathauschef Joachim Locher sahen es ebenso: Bei der touristischen Vermarktung seien Alleingänge nicht zielführend. Erst der Angebotsmix, den die Landschaft, die Städte und Dörfer offerieren könnten, machten ihre Attraktivität aus.

Mit seinen Übernachtungen, gemessen an der Einwohnerzahl, liegt Angelbachtal jetzt schon an einer Spitzenposition - dank Schlosspark, Hecker, Goertz und einer gehobenen Gastronomie samt passenden Lokalitäten. Dennoch sah Bürgermeister Frank Werner das touristische Potenzial noch lange nicht ausgereizt. "Wir müssen die Besucher einladen, dass sie mehrmals kommen", gab er bereits am Morgen als Losung aus. Mit Rad- und Wanderwegen, historischen Kleinodien, Weinlandschaft und Kulinaria und dann noch mit Attraktionen wie Technik-Museum oder Badewelt in Sinsheim habe der Kraichgau ein "riesiges touristisches Potenzial". Kirchturm-Denken sei kontraproduktiv, man müsse eher "in großen Größen" agieren, und der KST habe da "genau den richtigen Zuschnitt".

Das war natürlich auch Wasser auf die Mühlen von KST-Geschäftsführerin Kerstin Bauer. Man dürfe trotz der aktuellen Debatten nicht in Krisenstimmung verfallen, sondern müsse den Zusammenhalt und das Zusammenwirken intensivieren: "Davon profitiert die ganze Region".