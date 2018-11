Ein Frau greift sich im Fallbeispiel an die Brust. Jetzt sollte die Schulsanitäterin wissen, was zu tun ist. Foto: privat

Sinsheim. Zwölf Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren wuseln nervös durch die Gänge des Wihlemi-Gymnasiums. Es sind sechs Schüler des Sinsheimer Gymnasiums und sechs des Leibniz-Gymnasiums aus Östringen, die nach dem Erste-Hilfe-Kurs in den letzten Monaten zusätzlich eine Ausbildung zum Schulsanitäter absolviert haben.

Zwei der zu bestehenden Prüfungen haben sie bereits erfolgreich hinter sich gebracht: die theoretische Erfolgskontrolle, die schon am Vortag durchgeführt wurde, und die Reanimationsprüfung, bei der sie jeweils zu zweit - einmal als Leiter und einmal als Helfer - Nerven behalten und das zur Reanimation notwendige Wissen in der Praxis zeigen mussten.

Nun steht der dritte und letzte Teil ihrer Prüfung bevor: die Fallbeispiele. Dabei bekommen sie jeweils zu zweit einen Fall präsentiert, auf den sie spontan reagieren müssen. Dabei wird zehn Minuten lang geprüft, ob sie anhand der genannten Symptome am Simulierenden eine zutreffende Erstdiagnose stellen und die sich daraus ergebenden Maßnamen sinnvoll und präzise einleiten können. Dazu gehört unter anderem die richtige Lagerung, die regelmäßige Überprüfung und eventuelle Korrektur von Blutdruck und Blutsauerstoffgehalt und die Wärmeerhaltung des Patienten. Gleichzeitig müssen sie daran denken, einen Notruf abzusetzen und den Zustand des Patienten zu protokollieren. Auch die seelische Betreuung ihres Patienten wird genau beobachtet. Zum Schluss müssen sie den Patienten noch korrekt an den Rettungsdienst übergeben.

Heidrun Karrer, Schulsanitäter-Ausbilderin und Lehrerin am Wilhemi-Gymnasium, ist mit ihren Schützlingen sichtlich zufrieden. Andreas Fetzner, Leiter der Sanitätsausbildung des Rhein-Neckar-Kreises, und Johannes Karrer, Notarzt und dritter Prüfer, huscht ein zufriedenes Lächeln über das Gesicht; konnten doch alle zwölf Schüler beweisen, dass sie in den letzten Wochen viel gelernt haben und in der Lage sind, als Ersthelfer souverän auf Notsituationen zu reagieren.

In ungefähr 55 Stunden, verteilt auf sieben Wochenenden, erarbeiteten sie unter der unermüdlichen Leitung von Heidrun Karrer das notwenige theoretische Wissen und die praktischen Fertigkeiten, die sie als Schulsanitäter benötigen. Dazu gehört auch der Umgang mit Sauerstoffgerät, Pulsoximeter und Defibrillator, die der Schule vom Verein der Freunde des WHG und der Sparkasse Sinsheim gespendet wurden. Und so können sich am Ende alle gemeinsam freuen und mit der Gewissheit ihren Dienst als Schulsanitäter beginnen, dass sie gut auf alle Eventualitäten vorbereitet sind; auch wenn Paul - sicherlich stellvertretend für alle - anmerkt, dass er hofft, nie jemanden reanimieren zu müssen.