Fußballbegeisterung hin oder her: Wegen der WM wird an Kraichgauer Schulen nicht der Ausnahmezustand ausgerufen. Foto: dpa

Waibstadt/Angelbachtal. (kel) Abends bis zum Abwinken Fußball gucken und am nächsten Morgen später in die Schule - dieser Traum von WM-verrückten Jugendlichen wird sich wohl eher nicht erfüllen. Zwar hat das Stuttgarter Kultusministerium den Schulen grundsätzlich grünes Licht gegeben, den Unterricht wegen der Weltmeisterschaft in Brasilien nach hinten zu verschieben, aber die praktische Umsetzung vor Ort ist problematisch. Das hat sich bei einer RNZ-Nachfrage an den Schulen ergeben.

Ulrich Schwenk, Rektor der Angelbachtaler Sonnenbergschule, steht außer Verdacht, etwas gegen Fußball zu haben: Er leitet die Fußball-AG an der Schule und betätigt sich gelegentlich selbst als Hobby-Kicker. "Wir sind eine sportliche Schule, aber Fußball ist nicht unser Lebensmittelpunkt", sagt er. Mit seinem Konrektor Hans-Werner Pichner hat Schwenk überlegt, ob sich vielleicht ein gemeinsames Public Viewing der Grund- und Werkrealschüler arrangieren lässt - aber das wird wegen der abendlichen Anstoßzeiten eher schwierig. Und noch schwieriger wird es laut Schwenk, wenn man den morgendlichen Unterrichtsbeginn verlegen würde. "Wir sind schließlich verlässliche Grundschule", erklärt er und deshalb müsste im Interesse der Eltern gesichert sein, dass die Kinder ab dem regulären Schulbeginn betreut werden.

"Schlicht unmöglich" ist für Harald Frommknecht, Chef des Neckarbischofsheimer Adolf-Schmitthenner-Gymnasium, dass ab dem 12. Juni ein Sportwettkampf den Unterrichtsplan diktiert - und zwar in erster Linie aus logistischen Gründen: "Schließlich sind in unseren Schulverkehr auch die Grundschüler eingebunden", sagt er. Der Aufwand, den Schülerverkehr umzuorganisieren sei enorm. Und überhaupt könne man doch nicht alles dem Fußball unterordnen: "Es geht auch um den richtigen Stellenwert."

Der Rektor der Helmstadter Grafeneckschule hat in Jugendjahren selbst aktiv gekickt und zählt die samstägliche Bundesligaübertragung beinahe zu seinem Pflichtprogramm. Aber man sollte es mit der WM-Begeisterung "nicht übertreiben", warnt Klaus Klinger. Er hat sich den Spielplan schon mal angeschaut: Die deutsche Elf spielt in der Vorrunde zweimal um 18 Uhr und einmal samstagabends - "also kein Anlass, den Unterricht zu verschieben". Vielleicht könne man eine Ausnahme machen, falls es die DFB-Auswahl bis ins Halbfinale oder Finale schaffe. Allerdings wären Stundenplanänderungen organisatorisch ein "Riesen-Ding". Und was ist, wenn dann vielleicht auch noch Kinder, die aus Russland, Portugal oder Spanien stammen, das gleiche Recht einfordern und ihre Lieblingsmannschaften sehen wollen? Ein Teilproblem hat sich wenigstens von selbst gelöst: Die Türkei ist diesmal nicht mit von der Partie in Brasilien.

Dass das Ministerium den Schulen bei der WM gestalterische Spielräume überlässt, hält Waibstadts Realschulrektor Klaus Sauer zunächst für "eine gute Sache" - aber auch für eine Idee, die einen "Rattenschwanz" an Folgeproblemen nach sich ziehen könnte, etwa beim Schülertransport oder bei den Prüfungsabläufen. "Das ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht in Stuttgart vorstellt", reagiert deshalb auch Rolf Nerpel, Leiter der Epfenbacher Merianschule, skeptisch auf die Vorlage des Kultusministeriums. Der Schulbetrieb gehe vor, auch weil man den Eltern verpflichtet sei, die ja auch nicht einfach später zur Arbeit kommen könnten. Aber Verständnis für die Fußballleidenschaft seiner Schützlinge hat Nerpel durchaus auch: "Wenn halt tatsächlich einmal einer verschlafen sollte, dann können wir auch etwas großzügiger sein."

Nach WM-Spielen das Curriculum nicht ganz streng auszulegen, darin sind sich die Schulen übrigens einig: Klassenarbeiten oder Tests müssten ja nicht unbedingt am nächsten Morgen in der ersten Stunde geschrieben werden.