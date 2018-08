Epfenbach. (kel) Ohne erkennbare Begeisterung, aber letztlich einstimmig ist der Gemeinderat den ersten Schritt zur Gemeinschaftsschule gegangen. Das Gremium beschloss am Mittwochabend, dass man als Schulträger bei Schulamt und Land die Einführung des neues Schultyps an der Merian-Schule beantragen werde. Wird dies bewilligt, dann wird voraussichtlich nach den Sommerferien 2014 in Epfenbach das längere gemeinsame Lernen bis zur zehnten Klasse möglich sein. Mit diesem Schritt will die Kommune den Schulstandort sichern und letztlich Schüler, die normalerweise nach der vierten Klasse auf Gymnasium oder Realschule gegangen wären, gewinnen.

Bürgermeister Joachim Bösenecker sprach von einem "Zug der Zeit", in den die Kommune mit der Gemeinschaftsschule einsteige. Die Voraussetzungen seien gut: Mit der angeschlossenen Bibliothek, dem angrenzenden Sportplatz, der Sport- und Kulturhalle sowie dem Hallenbad halte man ein "ungewöhnlich attraktives Umfeld" vor. Die herausragende pädagogische Arbeit an der Merian-Schule sei unbestritten, überdies habe man in der Inklusion Behinderter, die in der Gemeinschaftsschule Grundvoraussetzung ist, reichlich Erfahrung gesammelt und gelte als Vorreiter. Bösenecker wies darauf hin, dass die Epfenbacher Einrichung jetzt schon von Kindern aus Gemeinden, die nicht zum Schulbezirk gehören, besucht werden, etwa aus Waibstadt, Flinsbach und Schönbrunn. Das Schulzentrum sei innerhalb einer halben Stunde per Bus von so vielen Gemeinden erreichbar, dass die vom Land vorgegebene Schülerzahl von 40 in den Eingangsjahrgängen "sicher erreicht werden kann". Im demnächst beginnenden Schuljahr zählt die Merian-Schule noch 21 Fünftklässler - immerhin mehr als Helmstadt-Bargen (18) und Meckesheim (19).

Gemeinderat Manfred Hafner (CDU) wollte seine grundsätzlichen Bedenken gegen das pädagogische Konzept der von der grün-roten Landesregierung propagierten Gemeinschaftsschule hinten anstellen und gab dem Erhalt des Schulstandorts "oberste Priorität". Man folge damit auch dem Wunsch der Schulleitung. Skeptisch war Hafner, ob sich mit der Neuformierung tatsächlich die Schülerzahlen deutlich steigern werden. Er lasse sich aber gerne eines besseren belehren. Tischnachbar Günter Reichert machte die Schulpolitik dafür verantwortlich, dass immer weniger Kinder in Haupt- und Werkrealschulen gingen, obwohl dieser Schultyp deutlich besser sei als sein Ruf. Epfenbach müsse eine Schulschließung unter allen Umständen abwenden, um "verheerende Auswirkungen" auf das Orts- und Gemeinschaftsleben zu vermeiden.

"Wir haben keine andere Wahl" gestand Sabine Reißig (FWV) ein und verwies auch auf "sanften Zwang", der aus Helmstadt gekommen sei. Die Schule sei wichtig für die Kinder und ihre Identifikation mit der Heimatgemeinde und müsse deshalb unbedingt erhalten bleiben. Mit dem Votum des Gemeinderats habe die Merian-Schule jetzt ein Stück mehr Planungssicherheit.

Für Joachim Ackermann (SPD) ist der Einstieg in die Gemeinschaftsschule eine Reaktion auf eine gesellschaftliche Entwicklung, der sich Epfenbach nicht entziehen könne. Ackermann war optimistisch, dass die Merian-Schule den Zuschlag bekomme, weil die bisherige Werkrealschule sehr gute Grundvoraussetzungen mitbrächte. Sein Fraktionskollege Friedbert Ziegler warnte davor, die Gemeinschaftsschule schlechtzureden. In anderen Ländern habe man mit diesem pädagogischen Angebot gute Erfahrungen gemacht. Ziegler verwies in einem Vergleich auf die Kleinkindbetreuung, die vor wenigen Jahrzehnten undenkbar gewesen wäre, heute aber Standard und nachgefragt sei.

Die Entscheidung des Schulträgers ist erst der Anfang für einen umfassenderen Prozess. In einem nächsten Schritt soll mit Schulleitung, Lehrern, Eltern und Schulamt beraten werden, wie das Projekt umgesetzt werden kann. Gleichzeitig müssen sich die Pädagogen auf neue Unterrichtsformen gefasst machen. Die Vorlaufzeit hierfür ist auf ein Jahr veranschlagt.

Handlungs- und Gesprächsbedarf gibt es nun auch in Eschelbronn, bisher schulischer Kooperationspartner Epfenbachs. Während die Grundschule in Eschelbronn als gesichert angesehen werden kann, ist eine Aufsplittung von Ganztagsschulen auf mehrere Standorte vom Gesetzgeber nicht gewollt. "Wir werden uns bewegen müssen", erklärte Bürgermeister Florian Baldauf gegenüber der RNZ und kündigte Gespräche mit Gemeinderat und Eltern nach der Sommerpause an. Eine Option ist für Baldauf die Einrichtung einer Ganztagsgrundschule. Das könne ein "sehr sinnvolles Angebot" sein, meinte er.