Kirchardt-Berwangen. (db) Seit Dienstag ist Berwangen über eine Funkantenne auf dem örtlichen Schulgebäude mit einer schnellen Datenverbindung an die Welt des Internets angeschlossen.

Mit einer Übertragungsleistung von momentan bis zu 12 Mbit pro Sekunde liefert diese Lösung zwar noch keine Spitzengeschwindigkeiten, doch Martin Gärtners vom ortsansässigen Automobilzulieferer Sebro ist begeistert: "Es funktioniert alles tadellos".

Und in Zukunft soll es noch schneller gehen. 25 Mbit/s will das ausführende Telekommunikationsunternehmen als nächsten Schritt auf den Markt bringen. "Die Infrastruktur dazu ist in Berwangen bereits installiert", versichert Firmenvertreter Richard Kulzer von der Overturn Technologies aus Langenbach bei einem Ortstermin auf dem Gelände der Firma Sebro.

Empfangen wird das Übertragungssignal mit einer Antenne auf dem Dach des Firmengebäudes. Dies ist auch für alle Privathaushalte nötig, denn die Funkleistung, die von der Sendeantenne auf dem Berwanger Schulgebäude abgestrahlt wird, ist gemäßigt und vergleichbar mit einer Streufunkstrahlung, wie sie für Handys Anwendung findet. Die Reichweite beträgt in Sichtverbindung zur Antenne nur maximal vier bis fünf Kilometer, was ausreichend ist, um die Versorgung für den kleinen Ort zu garantieren. Kulzer betont jedoch, dass es sich bei dieser Lösung um einen Festnetzersatzanschluss handelt. Damit ist alles möglich, was derzeit über das gewohnte Festnetz angeboten wird, jedoch kein Mobilfunk fürs Handy. Auf diesem Sektor sei man nicht engagiert, so Kulzer. Erfahrungen mit dieser Funktechnologie gibt es im Rhein-Neckar-Kreis unter anderem in den Orten Neidenstein und Waibstadt.

Zufrieden zeigt sich Bürgermeister Rudi Kübler: "Wichtig ist, dass wir eine gute Versorgung haben. Diese Variante ist aus unserer Sicht eine kostengünstige Lösung". Die Gemeinde Kirchardt hat die Antennenstandorte auf den Schuldächern beider Orte mietfrei zur Verfügung gestellt. Ansonsten gibt es keine finanzielle Beteiligung bei der Einrichtung dieser Funklösung.

Seit zehn Jahren steht das Thema Internet bereits auf der Agenda der Gemeinde. Insbesondere in den letzten drei Jahren hatte man sich mit dem Thema schnelles Internet intensiv befasst.

Bei einer der möglichen Optionen hätte die Gemeinde mit 150 000 Euro für ein Leerrohr in Vorleistung gehen müssen, ohne sicher zu wissen, dass ein Telekommunikationsanbieter die Breitbandumsetzung auch tatsächlich realisiert.

Bei der jetzigen Lösung kommt das Datensignal aus einer Glasfaserleitung, die bis nach Kirchardt führt. Von dort wird es über eine Richtfunkstrecke von der Antenne auf dem Schulhaus in Kirchardt nach Berwangen geschickt, wo es vom dortigen Schulhaus über Streufunk auf die Antennen der Privathaushalte und Firmen und verteilt wird.

Ein Anschluss mit 6000 Kbit/s im Download kostet den Privatkunden 39,95 Euro, ein 12-000er-Anschluss 49,95 Euro im Monat. Um die Verbraucher näher zu informieren, hat die Anbieterfirma Overturn eine "Haus-zu-Haus"-Werbekampagne gestartet, die bis zum Herbst die Verbraucher vor Ort informieren soll.

Ergänzend dazu erklärte sich Martin Gärtners beim Ortstermin spontan bereit, Auskünfte über seine Erfahrungen mit der neuen Technologie als "Berwanger Pilotkunde" zu geben.