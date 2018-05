Bad Rappenau. (rnz) Im gesamten Stadtgebiet starten ab kommenden Montag, 15. Mai, an den Eichen wieder Maßnahmen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Je nach Wetter werden die Arbeiten innerhalb einer Woche abgeschlossen sein. Beim Eichenprozessionsspinner handelt es sich um eine Schmetterlingsart, die insbesondere an verschiedenen Eichenarten vorkommt.

Schäden verursacht der Eichenprozessionsspinner in erster Linie als Raupe, bevor er sich in seiner weiteren Entwicklung zum Schmetterling verpuppt. Es entsteht ein ökologischer Schaden am Baum durch den Blattfraß der Raupen. Dieser kann jedoch von den Bäumen wieder ausgeglichen werden, weil Eichen ein hohes Ausschlagsvermögen besitzen. Weitaus größere Probleme können die Raupen hingegen der menschlichen Gesundheit bereiten. Die Raupenkörper sind mit giftigen Härchen überzogen, welche bei Hautkontakt oder durch Einatmen zu allergischen Reaktionen führen können.

Eine sehr wirksame Bekämpfungsmethode ist das Besprühen der Raupenlarven mit Bacillus thuringiensis. Hauptbestandteil dieses biologischen Insektizids ist ein Bakterium, das die Raupen in einem Larvenstadium zum Absterben bringt, in dem sie noch keine giftigen Brennhaare ausbildet haben. Durch diese Maßnahme ist die Stadt bemüht, Beeinträchtigungen durch die Eichenprozessionsspinner möglichst gering zu halten.