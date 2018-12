Angelbachtal. (ram) Neben vielen Buchen, Eichen und Fichten wächst im Gemeindewald auch so manche Rarität heran. Deutlich wurde dies bei der Waldbegehung des Gemeinderates unter kompetenter Begleitung von Forstbetriebsdirektor Dr. Josef Klebes und Revierförster Bernd Niederer.

Strammen Schrittes ging es für die Bürgervertreter und Bürgermeister Frank Werner, ausgehend vom Kleintierzüchterheim in Michelfeld, zunächst in den Eichenbestand am unteren Dornrainweg. Neben den geschätzt 130- bis 180-jährigen Eichen wachsen dort am Südhang mit tonhaltigem Boden auch junge Bäume heran. Doch diese großzuziehen, sei ein immenser Aufwand, wie die Forstleute erklärten.

Nach zehn bis 15 Jahren sind die kleinen Eichen, die aus herabgefallenen Samen von alleine gewachsen sind, gerade einmal rund zwei Meter groß. Und noch immer müssen sie mehrmals jährlich von Brombeeren oder schneller wachsenden Buchenbäumen befreit werden. Doch Dr. Klebes ist zuversichtlich, dass die seit vielen Jahren andauernde Naturverjüngung in diesem Bereich erfolgreich verläuft. Auch wenn der Pflegeaufwand bis zu vier Mal höher ist, als der bei in Reihen gepflanzten Bäumen, so gibt es zahlreiche andere Vorteile. Einer ist die verbesserte Wurzelausbildung, wie Bernd Niederer an einem Beispiel zeigte. Weiter ging es in den Buchenbestand auf der gegenüberliegenden, nördlichen Hangseite des Rossbergs. Auch hier hat in den letzten Jahrzehnten eine Naturverjüngung stattgefunden.

Die Buchen seien bereits aus dem Gröbsten raus. An kleinen Flächen mit typischem Kraichgau-Lehmboden, die kahl geblieben waren, wurden Douglasien gepflanzt. Dazwischen überragen noch wenige alte Buchen die Fläche. Diese teilweise mit abgestorbenen Ästen oder von Efeu bewachsenen Stämme bieten Lebensraum für viele Tiere, so die Forstexperten. Am Bergkamm des Rossberges setzt Revierförster Niederer auf eine Kreuzung von Schwarz- und Walnussbäumen. Für diese seien - ähnlich wie für die Kirschbäume, die am Waldrand stehen - gute Erträge beim Verkauf zu erzielen.

Außerdem passen diese Arten im Mischwald sehr gut zusammen. Zu kämpfen habe man lediglich mit dem Verbiss durch das Wild, wie Dr. Klebes an den jungen Douglasien zeigte. Auf dem höchsten Punkt des Rossbergs, so Bürgermeister Frank Werner, den die Gruppe ebenfalls überschritt, liegt die Fläche, die von der Gemeinde für die Vorrangfläche für Windenergie vorgeschlagen wurde. Entscheidungen zu dieser Alternative zum Hohberg Richtung Östringen gibt es von Seiten des Regionalverbandes aber noch nicht.

Nach der Windkraftexkursion zeigten die Forstleute ihre Maßnahmen rund um die Saatschulhütte. Das feuchte und wenig frostige Wetter der letzten Monate habe dort zu einigen Schäden an Waldwegen und Rückegassen geführt, als diese mit dem schweren Gerät der Holzeinschläger befahren wurden. Die tiefen Furchen in den Rückegassen wurden aber bereits in den letzten Tagen wieder eingeebnet. Nur ein kleines Stück hatte man im schadhaften Zustand gelassen, als Anschauungsobjekt. Wenn der Boden in einigen Wochen abgetrocknet ist, werde man von den Schäden kaum mehr etwas sehen, so Bernd Niederer.

Während des Marschs, vorbei an mancher Rarität wie den Elsbeeren gleich zu Beginn oder der weit über 100 Jahre alten Lärche und dem großen Kirschbaum, wurde auch die Brennholzsituation angesprochen.

Die Nachfrage sei groß und in den letzten Jahren immer wieder angewachsen, betonte der Förster. Doch grundsätzlich sei genug Brennholz eingeschlagen worden, um die Nachfrage zu befriedigen.