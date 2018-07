Sinsheim-Dühren/Hilsbach. (abc) Gleich zweimal groß gefeiert wurde am Wochenende in den Stadtteilen - und zwar beim 34. Dührener Dorffest und der nicht minder traditionellen Hilsbacher Kerwe. Beide ragen aus dem Reigen der Dorffeste hervor.

Das Hilsbach und Dühren gleichzeitig feiern ist eigentlich nicht beabsichtigt, aber dem Kalender geschuldet. "Das passiert alle acht Jahre", erklärte der Dührener Ortsvorsteher Alexander Speer der RNZ. Schuld sei die Tatsache, dass man sich das erste September-Wochenende als Festtermin ausgesucht habe und der Monat im besagten Jahr mit einem Sonntag beginne. Dies sei aber kein komplettes erstes Monats-Wochenende, weshalb man kurzerhand eine Woche später feiere - und dadurch eben mit der Hilsbacher Kerwe kollidiere.

Da dies allerdings unbeabsichtigt geschieht, ist man sich gegenseitig nicht böse, sondern überbietet sich stattdessen mit Attraktionen, um möglichst viel Publikum anzuziehen. In Dühren zeigte sich dies schon zu Beginn der Dorffest-Eröffnung, als die unvermeidlichen "Manschettenbauern" auf dem Dorfplatz einzogen. Begleitet vom Gesangverein "Frohsinn" und dem Musikverein Eschelbach, der das jüngst aufgelöste örtliche Pendant ersetzte, begrüßte der Ortsvorsteher das Publikum und zapfte anschließend mit einem Schlag das Freibierfass an. Kaum mehr Mühe damit hatte ein paar Kilometer weiter sein Hilsbacher Amtskollege Heinz Holzwarth, der gleichfalls jede Menge Höhepunkte für die bis einschließlich Montag dauernde Hilsbacher Kerwe bekannt gab. Neben Musik- und Männergesangverein waren am Samstagabend die Band "Rock'n School" der Grundschule sowie "Gonzo" zu hören, ehe am Sonntag etliche Gastkapellen beim Musikverein für beste Stimmung sorgten. Einmal mehr stark frequentiert wurde die alljährliche Ausstellung des Heimatvereins im Alten Schulhaus, diesmal zum Thema "Kleinkind früher und heute". Eine Hüpfburg nebst Kinder-Hochseilgarten und Kinderschminken sowie ein Vergnügungspark mit mehreren Fahrgeschäften zogen vor allem den Nachwuchs an. Letzterer spielte auch am Sonntag beim mittlerweile zwölften Bobbycar-Rennen einmal mehr die Hauptrolle. Auf insgesamt fünf Klassen verteilt rollte das Fahrerfeld die Obere Torgasse/Mettengasse hinunter - wahlweise mit serienmäßigen oder mitunter stark modifizierten Gefährten. Die schnellsten Piloten benötigten weniger als eine halbe Minute für den Husarenritt, wobei Helm nebst Knie- und Ellenbogenschützern den einen oder anderen Sturz abmilderten.

Einem anderen Teil des Dorflebens hatte sich der Heimatverein Hilsbach in dessen Ausstellung gewidmet. Die Clubmitglieder hatten im Vorfeld jede Menge interessante Alltagsgegenstände zutage befördert und beispielsweise die originale Arbeitstasche der ehemaligen Hebamme Elise Essig (Weiler) sowie eine Lehrpuppe aus dem Fundus des Privatmuseums Reinhold Sack (Eppingen) zeigen können. Dementsprechend groß war das Publikumsinteresse, worüber sich besonders der Vereinsvorsitzende Dieter Kesel freute.

Und in Dühren? Da hatte Pfarrer Dietmar Coors wieder ein neues Theaterstück geschrieben, welches am Sonntagnachmittag uraufgeführt wurde. "Die Dühren-Saga" behandelte diesmal den (fiktiven) Tod einer hiesigen Kelten-Fürstin vor rund 3000 Jahren. So lange muss freilich niemand bis zum nächsten Dührener Dorffest bzw. der nächsten Hilsbacher Kerwe warten. Im kommenden Jahr werden diese allerdings wieder wie gewohnt an darauffolgenden Wochenenden stattfinden.