Neidenstein. (bju) Was schon lange im Burgdorf die Runde machte, wurde auf der Mitgliederversammlung des Sportvereins "Edelweiß" jetzt offiziell bestätigt. Der langjährige erste Vorsitzende Manfred Trautmann stellte zu Beginn der Versammlung klar, dass er nicht mehr für das Amt auf dem Chefsessel des Vereins kandidieren werde. "Nach 14 Jahren ist Schluss", so Trautmann vor den 66 erschienen Mitgliedern. Einerseits "frischen Wind" für den Verein, andererseits auch eine Art "Verbitterung" aufgrund der mangelnden Bereitschaft zur Mithilfe bei den Vereinsaktivitäten in den letzten Jahren, nannte der scheidende SV-Chef als Beweggründe.

"Es ist ermüdend, immer wieder Helfer zu rekrutieren und Absagen zu erhalten." Die Hauptarbeit laste auf etwas mehr als einer Handvoll Personen, die diese Arbeit keineswegs zur Selbstdarstellung nutze. Dennoch fiel das Fazit seiner Amtszeit insgesamt positiv aus. "Ich habe den Vorsitz übernommen, als der SV am Boden lag, auch wenn ich nicht alle Erwartungen erfüllen konnte." Die finanzielle Konsolidierung sei geglückt.

Viel Beifall für seine Verdienste um den Verein begleitete seine Rede und galt ihm auch am Ende, nachdem er während der einzelnen Berichte von seinen Vorstandskollegen immer wieder Dank und Lob für die Zusammenarbeit bekommen hatte. Doch einen Nachfolger für den vakanten Posten fand man in der Versammlungsrunde nicht, was Bürgermeister Frank Gobernatz für den größten Verein im Burgdorf mit rund 550 Mitgliedern bedauerte. Gobernatz wird sich nun mit der Unterstützung weiterer Mitglieder auf die Suche nach geeigneten Kandidaten machen, hieß es nach der Versammlung.

Der verbliebene Restvorstand um den zweiten Vorsitzenden Armin Marx ist weiterhin geschäftsfähig. Die Berichte des letzten Jahres zeigten dabei ein positives Bild des Vereinslebens mit zahlreichen erfolgreichen Veranstaltungen sowohl beim Hauptverein als auch bei den AH-Spielern oder der Sk- und Wanderabteilung. Bei der Weihnachtsfeier werde man etwas ändern müssen, weil hier die Resonanz immer schlechter werde, so Marx. Finanziell habe man Schulden abbauen und gleichzeitig verschiedene Maßnahmen durchführen können, berichtete Kassier René Zimmermann, der die Instandhaltung des Gebäudes mit den Umkleidekabinen als dringende Aufgabe sieht.

Das Sky-Abo des Vereins müsse man für die Zukunft in Frage stellen. 399 Euro beträgt die monatliche Belastung nach der Erhöhung durch den Bezahlsender. Spielausschuss Tobias Kress ließ das sportliche Jahr Revue passieren und informierte über den aktuellen Stand bei der Trainersuche. "Wir haben bereits einige gute Gespräche führen können." Ein Dank ging an den amtierenden Trainer Bernd Niedergesäß für seine sechsjährige Arbeit. Armin Marx appellierte nochmals an die anwesenden Mitglieder als "Multiplikatoren" bei den Aktivitäten zu dienen.

Kritische Worte über fehlendes Engagement, Ausführungen über einzelne Vorstandsposten und immer wieder den Hinweis auf das Ehrenamt zogen für den einen oder anderen Besucher die Neuwahlen unnötig in die Länge. Denn das Wichtigste, den Posten des ersten Vorsitzenden, hatte man auch nach über drei Stunden Versammlung nicht gefunden.

Zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wird nun rechtzeitig eingeladen, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen und über eine angekündigte Satzungsänderung zum Thema "Ehrenamtspauschale" abzustimmen.

Bei den Neuwahlen kam es zu folgendem Ergebnis: René Zimmermann (Kassier), Matthias Gottmann, Elvira Zimmermann, Thomas Reidl, Berthold Jürriens, Kuno Grab, Marcel Freymüller (Beisitzer), Frank Kress, Tobias Kress, Heiko Lorch, Manuel Halter (Spielausschüsse), Ulla Gutfleisch (Ski - und Wanderabteilung), Helmut Kimmel, Manfred Jörg (Platzkassier), Andrea Volk, Michael Freymüller (Kassenprüfer).